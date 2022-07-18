По Землі буде завдано прямого удару: на Сонці стався сильний спалах

Учені вважають, що найближчим часом на Землі буде сильна геомагнітна буря.

На Сонці знову неспокійно. На нашій зірці з'явилася нова пляма під назвою AR3058, яка стала причиною появи досить потужного сонячного спалаху класу M і корональних викидів маси. У результаті до Землі вирушила величезна кількість сонячних частинок, які після зіткнення з магнітосферою викличуть геомагнітну бурю класу G2 або навіть G3. На початок бурі варто очікувати вже 19 липня, повідомляє Interesting Engineering.

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Учені вважають, що в результаті нового сонячного спалаху по Землі буде завдано прямого удару потоками сонячних частинок, оскільки нова сонячна пляма AR3058 була спрямована в бік нашої планети. Згідно з прогнозом NASA, сонячні частки досягнуть Землі 19 липня, і виникне геомагнітна буря середньої потужності, яка може тривати 20 та 21 липня.

За словами вчених, на Сонці з'явився спалах класу М із порядковим номером 2.9. Нагадуємо, що всі спалахи на Сонці бувають п'яти класів, і вони мають назви A, B, C, M, X. Спалахи класу Х — це найпотужніші та найнебезпечніші для Землі явища. Але спалахи класу М не дуже відстають за потужністю від вибухів класу Х. Що ж до порядкових номерів, то в кожному класі спалахів їхній рівень вимірюється за шкалою від 1 до 9.

[ + – ] На нашій зірці з'явилася нова пляма під назвою AR3058, яка стала причиною появи досить потужного сонячного спалаху класу M і корональних викидів маси. У результаті до Землі вирушила величезна кількість сонячних частинок, які після зіткнення з магнітосферою викличуть геомагнітну бурю класу G2 або навіть G3. Фото: NASA

Цей новий спалах стане причиною появи геомагнітної бурі класу G2 або навіть G3, згідно з прогнозом вчених, які стежать за космічною погодою. У геомагнітних бур існують також 5 класів, і другий та третій клас бур відповідають середньому рівню потужності бурі.

Але навіть середній клас геомагнітної бурі може стати причиною сильних збоїв у роботі систем GPS і радіозв'язку на Землі. Також ці бурі можуть призвести до перебоїв у роботі електроніки та наземних енергосистем. Ще вчені очікують на появу сильніших полярних сяйв і не тільки в полярних широтах.

Учена Таміта Сков із некомерційної американської організації Aerospace Corporation поділилася у Twitter моделлю "сонячного удару" по Землі, яку створили в NASA.

Також Сков показала відео, яке було створено із зображень космічних апаратів NASA, які досліджують Сонце, про те, що відбувається на нашій зірці.

Сонце зараз перебуває в майже піковій фазі своєї активності, яка настане за кілька років. Але на нашій зірці вже з початку року постійно відбуваються вибухи та викиди потужних потоків плазми. Не завжди вони спрямовані до Землі, але коли це відбувається, через це іноді виникають проблеми.

Учені часто можуть спрогнозувати виникнення геомагнітних бур, але так відбувається не завжди. Наприклад, на початку липня на нашу планету обрушилася геомагнітна буря класу G1, яка була дуже слабкою, але викликала дуже яскраві полярні сяйва. Але найголовніше, що цю бурю не помітили вчені, і про неї стало відомо лише за фактом.

Учені вважають, що найближчим часом варто очікувати ще більше сонячних спалахів, і більшість із них може бути класу М, хоча деякі сонячні вибухи належатимуть до класу Х.

Сонце має 11-річний цикл активності, під час якого наша зірка то "заспокоюється", то все більше "проявляє характер". Новий сонячний цикл почався у 2019 році, і у 2024 або 2025 році настане період найбільшої активності Сонця, коли частіше з'являються сонячні плями та відбуваються дуже часті виверження на нашій Зірці.

Фокус уже писав, що наприкінці червня на Сонці сталося явище, яке називається сонячним торнадо. Тоді вихор із плазми вирвався у космос на відстань у 20 тисяч кілометрів.

Також Фокус писав про найпотужніший у класі М сонячний спалах, який також стався наприкінці червня цього року. Цей спалах з'явився із сонячної плями просто гігантських розмірів.