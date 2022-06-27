Торнадо розміром як Земля. Сонце випустило потік плазми завдовжки 20 тисяч кілометрів (фото)

На нашій зірці з'явився сонячний торнадо, який, якби досяг Землі, міг би запросто поглинути всю планету.

Явище, яке астрономи називають сонячним торнадо, виникло на Сонці і піднялося над поверхнею зірки на висоту майже 20 тисяч км. Враховуючи діаметр Землі в 12 700 км, то цей величезний вихор з плазми міг би покрити всю планету, якби вона знаходилася ближче до Сонця. Американський астрофотограф зміг зробити кілька дивовижних знімків цієї події, повідомляє Daily Mail.

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Сонце продовжує збільшувати свою активність. Як уже писав Фокус, нещодавно на Сонці з'явилася величезна сонячна пляма під назвою AR3038. Вчені очікують, що з неї може вирватися потужний спалах та корональний викид маси. Враховуючи те, що ця пляма звернена до Землі, то за прогнозами, спалах класу М9 може викликати геомагнітні бурі та порушення у роботі супутників, а також проблеми з радіозв'язком та збої у роботі електронних приладів на планеті.

[ + – ] Нещодавно на Сонці з'явилася величезна сонячна пляма під назвою AR3038. Вчені очікують, що з неї може вирватися потужний спалах та корональний викид маси. Враховуючи те, що ця пляма звернена до Землі, то за прогнозами спалах класу М9 може викликати геомагнітні бурі та порушення в роботі супутників, а також проблеми з радіозв'язком та збої у роботі електронних приладів на планеті Фото: Daily Mail

Зараз, за словами вчених, ця пляма на Сонці, яка постійно збільшувалася, зараз має розмір, що втричі перевищує розмір Землі. Так що, за словами вчених, сонячні спалахи і корональні викиди маси, величезні потоки сонячних частинок все ще можуть загрожувати Землі, коли вони з'являться.

Але в цей період підвищеної активності на Сонці відбулася ще одна важлива подія, яку астрономи називають сонячним торнадо. Це величезний вихор з плазми, який з'явився на Сонці і піднявся над його поверхнею на висоту майже 20 тисяч км. Експерти з космічної погоди заявили, що якби Земля була ближче, то цей вихор поглинув би всю планету.

[ + – ] На Сонці сталася ще одна важлива подія, яку астрономи називають сонячним торнадо. Це величезний вихор з плазми, який з'явився на Сонці і піднявся над його поверхнею на висоту майже 20 тисяч км Фото: Daily Mail

Торнадо на Сонці виникають зі спіралеподібних магнітних структур, які є витягнутими силовими лініями магнітного поля, які підіймаються над поверхнею Сонця. Якщо всередині цієї спіралі з'являється сонячний протуберанець, потік холоднішої плазми, ніж на поверхні зірки, він рухається вздовж спіралеподібної магнітної структури і ця плазма починає закручуватися і крутитися як торнадо на Землі.

[ + – ] Торнадо на Сонці виникають із спіралеподібних магнітних структур, які є витягнутими силовими лініями магнітного поля, які піднімаються над поверхнею Сонця. Якщо всередині цієї спіралі з'являється сонячний протуберанець, потік холоднішої плазми, ніж на поверхні зірки, він рухається вздовж спіралеподібної магнітної структури і ця плазма починає закручуватися і крутиться як торнадо на Землі Фото: Daily Mail

За словами експертів із космічної погоди, цей вихор не був спрямований на Землю і після тривалого обертання більша частина плазми повернулася знову на Сонце. Цей сонячний торнадо зміг сфотографувати за допомогою свого телескопа астрофотограф із США Аполлон Ласкі.

[ + – ] Цей сонячний торнадо зміг сфотографувати за допомогою свого телескопа астрофотограф із США Аполлон Ласкі Фото: Daily Mail

Підвищена активність на Сонці спостерігається вже кілька місяців поспіль, адже наша зірка стає дедалі ближчою до піка своєї активності, який завжди настає в період 11-річного сонячного циклу. Попередній цикл закінчився в грудні 2019 року і максимум активності вчені очікують приблизно в 2025 році, але Сонце вже починає "набирати обертів" і все більше сонячних спалахів з'являється на нашій зірці.

[ + – ] Підвищена активність на Сонці спостерігається вже кілька місяців поспіль, адже наша зірка стає дедалі ближчою до піку своєї активності, який завжди настає в період 11-річного сонячного циклу Фото: Daily Mail

Під час піка активності на Сонці відбувається величезна кількість вивержень і коли сонячні частинки у вигляді сонячного вітру досягають Землі, вони створюють багато проблем для роботи космічних апаратів на орбіті, спричиняють геомагнітні бурі, а також можуть негативно вплинути на роботу енергосистем і різних приладів на Землі.

Але активність Сонця вже негативно впливає роботу супутників на низькій навколоземній орбіті. Як писав Фокус, дедалі більше потоків сонячного вітру досягають Землі і зіштовхуючись із частинками у верхніх шарах атмосфери, сонячні частки призводять до падіння супутників. Вчені вважають, що така тенденція може набути загрозливих масштабів у найближчому майбутньому. Навіть МКС доводиться маневрувати, щоб уникнути сходження з орбіти через вплив нашої зірки.