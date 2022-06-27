Торнадо размером с Землю. Солнце выпустило поток плазмы длиной 20 тысяч км (фото)

На нашей звезде появился солнечный торнадо, который, если бы достиг Земли, мог бы запросто поглотить всю планету.

Явление, которое астрономы называют солнечным торнадо, возникло на Солнце, и поднялось над поверхностью звезды на высоту в почти 20 тысяч км. Учитывая диаметр Земли в 12,7 тысяч км, то этот огромный вихрь из плазмы мог бы покрыть всю планету, если бы она находилась ближе к Солнцу. Американский астрофотограф смог сделать несколько впечатляющих снимков этого события, сообщает Daily Mail.

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Солнце продолжает увеличивать свою активность. Как уже писал Фокус, недавно на Солнце появилось огромное солнечное пятно под названием AR3038. Ученые ожидают, что из него может вырваться мощная вспышка и корональный выброс массы. Учитывая то, что это пятно обращено к Земле, то по прогнозам вспышка класса М9 может вызвать геомагнитные бури и нарушения в работе спутников, а также проблемы с радиосвязью и сбои в работе электронных приборов на планете.

[ + – ] Недавно на Солнце появилось огромное солнечное пятно под названием AR3038. Ученые ожидают, что из него может вырваться мощная вспышка и корональный выброс массы. Учитывая то, что это пятно обращено к Земле, то по прогнозам вспышка класса М9 может вызвать геомагнитные бури и нарушения в работе спутников, а также проблемы с радиосвязью и сбои в работе электронных приборов на планете Фото: Daily Mail

На данный момент, по словам ученых, это пятно на Солнце, которое постоянно увеличивалось, сейчас имеет размер в три раза превышающий размер Земли. Так что, по словам ученых, солнечный вспышки и корональные выбросы массы, огромные потоки солнечных частиц, все еще могут угрожать Земле, когда они появятся.

Но в этот же период повышенной активности на Солнце произошло еще одно важное событие, которое астрономы называют солнечным торнадо. Это огромный вихрь из плазмы, который появился на Солнце и поднялся над его поверхностью на высоту в почти 20 тысяч км. Эксперты по космической погоде заявили, что если бы Земля находилась ближе, то этот вихрь поглотил бы всю планету.

[ + – ] На Солнце произошло еще одно важное событие, которое астрономы называют солнечным торнадо. Это огромный вихрь из плазмы, который появился на Солнце и поднялся над его поверхностью на высоту в почти 20 тысяч км Фото: Daily Mail

Торнадо на Солнце возникают из спиралевидных магнитных структур, которые представляют собой вытянутые силовые линии магнитного поля, которые поднимаются над поверхностью Солнца. Если внутри этой спирали появляется солнечный протуберанец, поток более холодной плазмы, чем на поверхности звезды, то он движется вдоль спиралевидной магнитной структуры и эта плазма начинает закручиваться и кружиться как торнадо на Земле.

[ + – ] Торнадо на Солнце возникают из спиралевидных магнитных структур, которые представляют собой вытянутые силовые линии магнитного поля, которые поднимаются над поверхностью Солнца. Если внутри это спирали появляется солнечный протуберанец, поток более холодной плазмы, чем на поверхности звезды, то он движется вдоль спиралевидной магнитной структуры и эта плазма начинает закручиваться и кружится как торнадо на Земле Фото: Daily Mail

По словам экспертов по космической погоде, этот вихрь не был направлен на Землю и после продолжительного вращения большая часть плазмы вернулась снова на Солнце. Этот солнечный торнадо смог сфотографировать с помощью своего телескопа астрофотограф из США Аполлон Ласки.

[ + – ] Этот солнечный торнадо смог сфотографировать с помощью своего телескопа астрофотограф из США Аполлон Ласки Фото: Daily Mail

Повышенная активность на Солнце наблюдается уже несколько месяцев подряд, ведь наша звезда становится все ближе к пику своей активности, который всегда наступает в период 11-летнего солнечного цикла. Предыдущий цикл закончился в декабре 2019 года и максимума активности ученые ожидают примерно в 2025 году, но Солнце уже начинает "набирать обороты" и все больше солнечных вспышек появляется на нашей звезде.

[ + – ] Повышенная активность на Солнце наблюдается уже несколько месяцев подряд, ведь наша звезда становится все ближе к пику своей активности, который всегда наступает в период 11-летнего солнечного цикла Фото: Daily Mail

Во время пика активности на Солнце происходит огромное количество извержений и когда солнечные частицы в виде солнечного ветра достигают Земли, то они создают много проблем для работы космических аппаратов на орбите, вызывают геомагнитные бури, а также могут негативно повлиять на работу энергосистем и разных приборов на Земле.

Но активность Солнца уже негативно влияет на работу спутников на низкой околоземной орбите. Как уже писал Фокус, все больше и больше потоков солнечного ветра достигают Земли и сталкиваясь с частицами в верхних слоях атмосферы, солнечные частицы приводят к падению спутников. Ученые считают, что такая тенденция может приобрести угрожающие масштабы в ближайшем будущем. Даже МКС приходится маневрировать, чтобы избежать схождения с орбиты из-за влияния нашей звезды.