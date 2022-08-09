Геомагнитная буря уже здесь. Поток солнечных частиц врезался в Землю на скорости 600 км/с

В результате вспышки на Солнце на Земле зафиксировано появление геомагнитной бури класса G2.

Еще в воскресенье, 7 августа, ученые предупреждали о том, что на Солнце появилось огромное пятно, которое может спровоцировать мощную вспышку и корональные выбросы массы. Это потоки заряженных частиц, которые по достижению нашей планеты, вызывают геомагнитные бури и негативно влияют на работу спутников, навигационных систем и систем связи. Извержение на Солнце все же произошло поздно вечером 7 августа, но по состоянию на вторник 9 августа, потоки солнечных частиц все еще прибывают к планете на огромной скорости, пишет ScienceAlert.

Солнце является очень непредсказуемой звездой и тем не менее ученые пытаются с помощью космических аппаратов спрогнозировать ее поведение. Согласно прогнозу ученых NASA, с 7 по 9 августа на Солнце должна была появиться очередная вспышка, которая бы вызвала сильную геомагнитную бурю, как уже писал Фокус.

Солнце нанесло по Земле сильный удар

Это извержение на Солнце все же произошло поздно вечером 7 августа и в космос, в сторону Земли, отправились потоки заряженных солнечных частиц. Уже 8 августа эти потоки врезались в магнитосферу Земли на скорости примерно 600 км/с, что привело к появлению ярких полярных сияний в Канаде и США.

По состоянию на 9 августа эти потоки солнечных частиц все еще прибывают на Землю, но уже со скоростью 550 км/с.

[ + – ] Это извержение на Солнце все же произошло поздно вечером 7 августа и в космос, в сторону Земли, отправились потоки заряженных солнечных частиц Фото: NASA

Геомагнитная буря будет продолжаться еще несколько дней

По словам ученых, начиная с 8 августа на Земле началась геомагнитная буря класса G2, которая считается умеренной и не окажет сильного влияния на работу спутников и систем связи на планете. Всего геомагнитные бури, в зависимости от своей разрушительной силы имеют 5 классов.

Эксперты пока не классифицировали вспышку на Солнце, которая вызвала геомагнитную бурю, но точно известно, что она была, в отличие от прогнозов, достаточно слабой. Как и у геомагнитных бурь у солнечных вспышек также имеется 5 классов. Самыми опасными для Земли считаются последние две в классификации, которые носят названия М-вспышки и Х-вспышки. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы, извержения огромных потоков плазмы, происходят в пятнах на Солнце. Это особые регионы на нашей звезде со своими отличительными характеристиками.

[ + – ] Эксперты пока не классифицировали вспышку на Солнце, которая вызвала геомагнитную бурю, но точно известно, что она была, в отличие от прогнозов, достаточно слабой Фото: Forbes

Ученые считают, что геомагнитная буря будет продолжаться до конца недели, хотя от Солнца в это время также можно ожидать новых вспышек, которые могут быть значительно сильнее. Или же наоборот они будут достаточно слабыми. Оценки в этом вопросе пока разнятся.

По словам ученых, практически постоянные геомагнитные бури разной силы станут спутниками нашей жизни в течение ближайших двух лет. Солнце постепенно усиливает свою активность, так как приближается солнечный максимум – это период в 11-летнем солнечном цикле, когда на Солнце происходит очень много сильных извержений. И этот момент настанет уже в конце 2024 года, согласно прогнозам NASA.

Но уже в этом году на Солнце были зафиксированы просто гигантские солнечные пятна, некоторые из которых могли бы запросто поглотить Землю. Об одном из таких огромных пятен, которое появилось в июне этого года, Фокус уже писал. Также ученые уже фиксировали появление самых мощных из возможных на Солнце вспышек Х-класса, которые вызывают самые сильные геомагнитные бури.

Фокус уже писал о том, что расстояние между нашей планетой и Солнцем изменяется и ученые объяснили, каким образом это отразится на всех живых существах на Земле.

Фокус также писал о сильной вспышке на Солнце, которая произошла в июле этого года и стала причиной появления геомагнитной бури класса G3.