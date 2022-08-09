Геомагнітна буря вже тут. Потік сонячних частинок врізався у Землю на швидкості 600 км/с

Унаслідок спалаху на Сонці на Землі зафіксовано появу геомагнітної бурі класу G2.

Ще в неділю, 7 серпня, вчені попереджали про те, що на Сонці з'явилася величезна пляма, яка може спровокувати потужний спалах і корональні викиди маси. Це потоки заряджених частинок, які по досягненню нашої планети, викликають геомагнітні бурі та негативно впливають на роботу супутників, навігаційних систем і систем зв'язку. Виверження на Сонці все ж таки відбулося пізно ввечері 7 серпня, але станом на вівторок 9 серпня, потоки сонячних частинок усе ще прибувають до планети на величезній швидкості, пише ScienceAlert.

Сонце є дуже непередбачуваною зіркою, проте вчені намагаються за допомогою космічних апаратів спрогнозувати її поведінку. Згідно з прогнозом учених NASA, із 7 по 9 серпня на Сонці повинен був з'явитися черговий спалах, який би викликав сильну геомагнітну бурю, як уже писав Фокус.

Сонце завдало по Землі сильного удару

Це виверження на Сонці все ж таки відбулося пізно ввечері 7 серпня і в космос, у бік Землі, вирушили потоки заряджених сонячних частинок. Уже 8 серпня ці потоки врізалися в магнітосферу Землі на швидкості приблизно 600 км/с, що призвело до появи яскравих полярних сяйв у Канаді та США.

Станом на 9 серпня ці потоки сонячних частинок усе ще прибувають на Землю, але вже зі швидкістю 550 км/с.

[ + – ] Це виверження на Сонці все ж таки відбулося пізно ввечері 7 серпня і в космос, у бік Землі, вирушили потоки заряджених сонячних частинок Фото: NASA

Геомагнітна буря триватиме ще кілька днів

За словами вчених, починаючи з 8 серпня на Землі почалася геомагнітна буря класу G2, яка вважається помірною і не вплине на роботу супутників і систем зв'язку на планеті. Загалом геомагнітні бурі, залежно від своєї руйнівної сили, мають 5 класів.

Експерти поки не класифікували спалах на Сонці, який викликав геомагнітну бурю, але точно відомо, що він був, на відміну від прогнозів, досить слабким. Як і геомагнітних бур у сонячних спалахів також є 5 класів. Найнебезпечнішими для Землі вважаються останні дві в класифікації, які мають назви М-спалаху та Х-спалаху. Сонячні спалахи та корональні викиди маси, виверження величезних потоків плазми, відбуваються у плямах на Сонці. Це особливі регіони на нашій зірці зі своїми характерними рисами.

[ + – ] Експерти поки не класифікували спалах на Сонці, який викликав геомагнітну бурю, але точно відомо, що він був, на відміну від прогнозів, досить слабким Фото: Forbes

Учені вважають, що геомагнітна буря триватиме до кінця тижня, хоча від Сонця в цей час також можна очікувати нових спалахів, які можуть бути значно сильнішими. Або ж навпаки, вони будуть досить слабкими. Оцінки в цьому питанні поки відрізняються.

За словами вчених, практично постійні геомагнітні бурі різної сили стануть супутниками нашого життя протягом найближчих двох років. Сонце поступово посилює свою активність, тому що наближається сонячний максимум — це період в 11-річному сонячному циклі, коли на Сонці відбувається дуже багато сильних вивержень. І цей момент настане вже наприкінці 2024 року, згідно з прогнозами NASA.

Але вже цього року на Сонці було зафіксовано просто гігантські сонячні плями, деякі з яких могли б легко поглинути Землю. Про одну з таких величезних плям, яка з'явилася у червні цього року, Фокус уже писав. Також учені вже фіксували появу найпотужніших із можливих на Сонці спалахів Х-класу, які викликають найсильніші геомагнітні бурі.

Фокус уже писав про те, що відстань між нашою планетою і Сонцем змінюється і вчені пояснили, як це позначиться на всіх живих істотах на Землі.

Фокус також писав про сильний спалах на Сонці, який стався в липні цього року і став причиною появи геомагнітної бурі класу G3.