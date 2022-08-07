Величезна пляма на Сонці спрямована на Землю: вчені попереджають про сильну геомагнітну бурю

Сильний спалах на Сонці може з'явитися день у день, а це може призвести до значних збоїв у роботі зв'язку й енергосистем на Землі.

Учені, які займаються вивченням космічної погоди, попереджають, що на Сонці з'явилася дуже велика пляма, спрямована в бік Землі. Експерти прогнозують появу в цій сонячній плямі потужного спалаху та корональних викидів маси, які спрямують у бік планети. Це може призвести до дуже сильної геомагнітної бурі, що може негативно вплинути на роботу зв'язку й енергосистем, а також іншої електроніки на Землі, повідомляє Express.

Учені попереджають, що спалах на Сонці може статися вже 7 серпня або найближчими днями. Про це свідчить активна сонячна пляма, яка спрямована в бік нашої планети. Саме в цих плямах відбуваються виверження, і в космос летять потоки плазми, які при зустрічі з магнітосферою планети викликають геомагнітні бурі.

Поки що вчені не знають, якої саме сили буде черговий спалах на Сонці, але швидше за все, це буде спалах класу М або навіть Х. Ці два класи спалахів є найнебезпечнішими для Землі. Коли сонячні частки досягають планети, вони можуть спричинити збої в роботі супутників на орбіті, а також вплинути на роботу зв'язку, навігаційних систем і енергосистем на Землі.

[ + – ] Учені, які займаються вивченням космічної погоди, попереджають, що на Сонці з'явилася дуже велика пляма, спрямована в бік Землі. Експерти прогнозують появу в цій сонячній плямі потужного спалаху та корональних викидів маси, які спрямують у бік планети. Фото: Express

Нова сонячна пляма, за словами вчених, має в діаметрі кілька сотень кілометрів, хоч і не є найбільшою на Сонці. У NASA прогнозують, що геомагнітна буря можлива найближчими днями, яка до того ж супроводжуватиметься дуже яскравими полярними сяйвами.

Учені прогнозують, що найближчі кілька років Сонце виявлятиме свою максимальну активність. Тобто з'являтиметься дуже багато сонячних плям і відповідно багато сонячних спалахів. Сонце стає неспокійним, оскільки зірка наближається до піку своєї активності протягом чергового сонячного циклу, що становить 11-річний період.

Учені вважають, що початок піку активності варто очікувати вже через рік, можливо, трохи пізніше. У будь-якому випадку цей сонячний максимум буде набагато сильнішим, ніж у минулому циклі. Про це вказують вже зібрані астрономами дані. Вчені навіть вважають, що можливо майбутній період максимальної сонячної активності буде найсильнішим за всю історію спостережень за Сонцем. Експерти вважають, що нинішня активність Сонця вже виходить за межі минулих прогнозів, і вона набагато сильніша, ніж передбачалося.

[ + – ] Учені вважають, що початок піку активності варто очікувати вже через рік, можливо, трохи пізніше. У будь-якому випадку цей сонячний максимум буде набагато сильнішим, ніж у минулому циклі. Фото: Forbes

Учені попереджають, що поява сильних геомагнітних бур у найближчому майбутньому стане звичайною подією з наближенням до сонячного максимуму, який, згідно з прогнозами, настане наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Як це вплине на земні технології та життя людей, точно сказати поки що складно, але швидше за все, на нас чекають дуже неприємні наслідки від сильних сонячних спалахів і корональних викидів маси, кажуть учені.

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Фокус уже писав, що вчені попередили Ілона Маска про те, що його інтернет-супутники можуть дуже постраждати від геомагнітних бур.

Фокус також писав про потужний спалах на Сонці в середині липня, який мав клас М 2.9. У результаті Землі кілька днів тривала геомагнітна буря, наслідки якої відчувалися в різних регіонах планети.

Нагадуємо, що Земля віддаляється від Сонця, і це може негативно вплинути на жителів планети. Хоча це віддалення й не так велике, все ж таки в майбутньому це призведе до значних змін клімату на Землі.