Огромное пятно на Солнце направлено на Землю: ученые предупреждают о сильной геомагнитной буре

Сильная вспышка на Солнце может появиться со дня на день, а это может привести к значительным сбоям в работе связи и энергосистем на Земле.

Ученые, которые занимаются изучением космической погоды, предупреждают, что на Солнце появилось очень большое пятно, которое направлено в сторону Земли. Эксперты прогнозируют появление в этом солнечном пятне мощной вспышки и корональных выбросов массы, которые устремятся в сторону планеты. Это может привести к очень сильной геомагнитной буре, в результате это может повлиять негативным образом на работу связи и энергосистем, а также другой электроники на Земле, сообщает Express.

Ученые предупреждают, что вспышка на Солнце может произойти уже 7 августа или в ближайшие дни. Об этом свидетельствует активное солнечное пятно, которое направлено в сторону нашей планеты. Именно в этих пятнах происходят извержения и в космос летят потоки плазмы, которые при встрече с магнитосферой нашей планеты вызывают геомагнитные бури.

Пока что ученые не знают, какой именно силы будет очередная вспышка на Солнце, но скорее всего это будет вспышка класса М или даже Х. Эти два класса вспышек являются наиболее опасными для Земли. Когда солнечные частицы достигают планеты, они могут вызвать сбои в работе спутников на орбите, а также повлиять на работу связи, навигационных систем и энергосистем на Земле.

[ + – ] Ученые, которые занимаются изучением космической погоды, предупреждают, что на Солнце появилось очень большое пятно, которое направлено в сторону Земли. Эксперты прогнозируют появление в этом солнечном пятне мощной вспышки и корональных выбросов массы, которые устремятся в сторону планеты Фото: Express

Новое солнечное пятно, по словам ученых, имеет в диаметре несколько сотен километров, хотя и не является самым большим на Солнце. В NASA прогнозируют, что геомагнитная буря возможна в ближайшие дни, которая к тому же будет сопровождаться очень яркими полярными сияниями.

Ученые прогнозируют, что ближайшие несколько лет Солнце будет проявлять свою максимальную активность. То есть будет появляться очень много солнечных пятен и соответственно много солнечных вспышек. Солнце становится неспокойным, так как звезда приближается к пику своей активности в течении очередного солнечного цикла, который составляет 11- летний период.

Ученые считают, что начало пика активности стоит ожидать уже через год, возможно чуть позже. В любом случае этот солнечный максимум будет намного сильнее, чем в прошлом цикле. На это указывают уже собранные астрономами данные. Ученые даже считают, что, возможно, предстоящий период максимальной солнечной активности будет самым сильным за всю историю наблюдений за Солнцем. Эксперты считают, что нынешняя активность Солнца уже выходит за рамки прошлых прогнозов и она намного сильнее, чем предполагалось.

[ + – ] Ученые считают, что начало пика активности стоит ожидать уже через год, возможно чуть позже. В любом случае этот солнечный максимум будет намного сильнее, чем в прошлом цикле Фото: Forbes

Ученые предупреждают, что появление сильных геомагнитных бурь в ближайшем будущем станет обычным событием по мере приближения к солнечному максимуму, который согласно прогнозам, наступит в конце 2024, в начале 2025 года. Как это повлияет на земные технологи и жизнь людей точно сказать пока сложно, но скорее всего нас ожидают очень неприятные последствия от сильных солнечных вспышек и корональных выбросов массы, говорят ученые.

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Фокус уже писал, что ученые предупредили Илона Маска о том, что его интернет-спутники могут очень пострадать от геомагнитных бурь.

Фокус также писал о мощной вспышке на Солнце в середине июля, которая имела класс М 2.9. В результате на Земле несколько дней продолжалась геомагнитная буря, последствия которой ощущались в разных регионах планеты.

Напоминаем, что Земля отдаляется от Солнца и это может негативно сказаться на жителях планеты. Хотя это удаление и не столько велико, все же в будущем это приведет к значительным изменениям климата на Земле.