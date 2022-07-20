Геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце: какие части Земли приняли первый удар

Буря настигла нашу планету 19 июля, и она может продолжать влиять на Землю еще пару дней.

Вспышка класса М 2.9, которая недавно появилась на Солнце и последующий корональный выброс массы привели к появлению геомагнитной бури на Земле. Первые последствия этой бури – сильные полярные сияния и сбои в работе радиосвязи и навигационных систем GPS уже ощутили на себе в Канаде и США, сообщает Express.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Согласно предварительному прогнозу ученых, как уже писал Фокус, на 19, 20 и 21 июля ожидалась геомагнитная буря (и она все-таки появилась), которая стала следствием мощной вспышки на Солнце нескольким днями ранее.

Слабая, но опасная геомагнитная буря

По словам Тамиты Сков, которая занимается изучением космической погоды, изначально предполагалось, что это будет буря класса G2 или G3, но это была самая слабая геомагнитная буря по пятибалльной шкале классификации этих явлений и ее класс G1. Геомагнитная буря появилась 19 июля, но она может продолжаться еще 20 и 21 июля, согласно прогнозу ученых.

[ + – ] Подобные явления возникают, когда потоки солнечных частиц направляются к Земле, особенно если они отправились в путешествие в результате мощных выбросов плазмы Солнца в космос Фото: Universe Today

Подобные явления возникают, когда потоки солнечных частиц направляются к Земле, особенно если они отправились в путешествие в результате мощных выбросов плазмы Солнца в космос. В итоге эти солнечные частицы встречаются с магнитосферой Земли и проникают в верхние слои атмосферы. Это приводит к появлению очень ярких полярных сияний и не только в полярных широтах. Также геомагнитные бури могут влиять на работу электроники, приводить к сбоям в радиосвязи и в навигационных системах GPS.

Сильные полярные сияния уже были зафиксированы в небе над провинцией Альберта и намного южнее в небе над штатом Южная Дакота, США. Также были сообщения о небольших нарушениях в работе GPS-систем и связи. Но геомагнитная буря все еще может увеличить свою силу и под угрозой ее негативного влияния находятся и остальные регионы Земли.

Геомагнитные бури могут влиять на поезда

Кстати, в начале июля, ученые из Ланкастерского университета, Великобритания, представили свое новое исследование, в котором говорится, что геомагнитные бури также могут влиять на работу железнодорожных сигналов.

[ + – ] Ученые из Ланкастерского университета, Великобритания, представили свое новое исследование, в котором говорится, что геомагнитные бури также могут влиять на работу железнодорожных сигналов Фото: BBC

По словам Кэмерон Паттерсон из Ланкастерского университета, во время геомагнитных бурь их влияние на электронику может проявляться в том, что происходит сбой в работе железнодорожных светофоров и они могут показывать неправильный цвет сигнала.

То есть вместо зеленого, может быть красный, но гораздо опаснее, когда вместо красного сигнала появляется зеленый, говорят ученые. В результате подобных сбоев могут произойти ужасные аварии на железной дороге. Пока что ученые не пришли к единому мнению, какой силы должна быть геомагнитная буря, чтобы привести к подобным сбоям в работе железнодорожных сигнальных систем.

[ + – ] На Солнце продолжают появляться новые пятна, которые приводят к солнечным вспышкам и корональным выбросам массы Фото: NASA

Вспышки на Солнце

На Солнце продолжают появляться новые пятна, которые приводят к солнечным вспышкам и корональным выбросам массы. Когда подобные выбросы не направлены к Земле, то мы практически не ощущаем изменений в космической погоде. Но если наша планета оказалась на пути солнечного извержения, то геомагнитной бури не миновать.

Сейчас солнечный вспышки появляются очень часто и все они имеют разную классификацию. Самыми опасными для Земли считаются вспышки класса М и Х в порядке возрастания. Что касается вспышек класса A, B и C, то их влияние менее ощутимо, хотя так же может быть серьезным для нашей планеты. Как уже писал Фокус в ближашее время стоит ожидать более мощных вспышек на Солнце и ученые объяснили причину.