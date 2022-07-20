Геомагнітна буря через спалах на Сонці: які частини Землі прийняли перший удар

Буря сягла нашої планети 19 липня, і вона може продовжувати впливати на Землю ще кілька днів.

Спалах класу М 2.9, який нещодавно з'явився на Сонці, і подальший корональний викид маси призвели до появи геомагнітної бурі на Землі. Перші наслідки цієї бурі — сильні полярні сяйва та збої у роботі радіозв'язку та навігаційних систем GPS вже відчули на собі в Канаді та США, повідомляє Express.

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Згідно з попереднім прогнозом учених, як уже писав Фокус, на 19, 20 і 21 липня очікувалася геомагнітна буря (і вона все-таки з'явилася), яка стала наслідком потужного спалаху на Сонці декількома днями раніше.

Слабка, але небезпечна геомагнітна буря

За словами Таміти Сков, яка займається вивченням космічної погоди, спочатку передбачалося, що це буде буря класу G2 або G3, але це була найслабша геомагнітна буря за п'ятибальною шкалою класифікації цих явищ та її клас G1. Геомагнітна буря з'явилася 19 липня, але вона може тривати ще 20 та 21 липня, згідно з прогнозом вчених.

[ + – ] Подібні явища виникають, коли потоки сонячних частинок прямують до Землі, особливо якщо вони вирушили в подорож унаслідок потужних викидів плазми Сонця до космосу Фото: солнце

Подібні явища виникають, коли потоки сонячних частинок прямують до Землі, особливо якщо вони вирушили в подорож через потужні викиди плазми Сонця в космос. Зрештою ці сонячні частки зустрічаються з магнітосферою Землі та проникають у верхні шари атмосфери. Це призводить до появи дуже яскравих полярних сяйв і в полярних широтах. Також геомагнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки, призводити до збоїв у радіозв'язку та в навігаційних системах GPS.

Сильні полярні сяйва вже були зафіксовані у небі над провінцією Альберта та набагато південніше над штатом Південна Дакота, США. Також були повідомлення про невеликі порушення в роботі GPS-систем і зв'язку. Але геомагнітна буря все ще може збільшити свою силу й під загрозою її негативного впливу знаходяться інші регіони Землі.

Геомагнітні бурі можуть впливати на потяги

До речі, на початку липня вчені з Ланкастерського університету, Велика Британія, представили своє нове дослідження, в якому йдеться про те, що геомагнітні бурі також можуть впливати на роботу залізничних сигналів.

[ + – ] Учені з університету Ланкастеру, Велика Британія, представили своє нове дослідження, в якому йдеться, що геомагнітні бурі також можуть впливати на роботу залізничних сигналів Фото: trump-elections

За словами Кемерон Паттерсон з університету Ланкастера, під час геомагнітних бур їх вплив на електроніку може проявлятися в тому, що відбувається збій у роботі залізничних світлофорів і вони можуть показувати неправильний колір сигналу.

Тобто замість зеленого може бути червоний, але набагато небезпечніше, коли замість червоного сигналу з'являється зелений, кажуть учені. Внаслідок таких збоїв можуть статися жахливі аварії на залізниці. Поки що вчені не дійшли єдиної думки, якої сили має бути геомагнітна буря, щоб призвести до подібних збоїв у роботі залізничних сигнальних систем.

[ + – ] На Сонці продовжують з'являтися нові плями, які призводять до сонячних спалахів і корональних викидів маси Фото: NASA

Спалах на Сонці

На Сонці продовжують з'являтися нові плями, які призводять до сонячних спалахів і корональних викидів маси. Коли подібні викиди не спрямовані до Землі, ми практично не відчуваємо змін у космічній погоді. Але якщо наша планета опинилася на шляху сонячного виверження, то геомагнітної бурі не уникнути.

Зараз сонячні спалахи з'являються дуже часто й усі вони мають різну класифікацію. Найнебезпечнішими для Землі вважаються спалахи класу М та Х у порядку зростання. Що стосується спалахів класу A, B і C, їх вплив менш відчутний, хоча так само може бути серйозним для нашої планети. Як уже писав Фокус, найближчим часом варто очікувати більш потужних спалахів на Сонці й учені пояснили причину.