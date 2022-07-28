Сильные вспышки на Солнце. Илона Маска предупредили, что спутники Starlink выйдут из строя

Из-за участившихся вспышек на Солнце, сильные геомагнитные бури способны вызвать настоящий хаос на околоземной орбите.

Владелец компании SpaceX Илон Маск получил важное предупреждение от экспертов по космической погоде. Они утверждают, что участившиеся вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые являются причиной геомагнитных бурь на Земле, могут вывести из строя спутники Starlink, сообщает Express.

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На прошлой неделе, как уже писал Фокус, вспышки на Солнце класса М (а таких классов у вспышек целых 5, и М-класс – это очень серьезная вспышка), стали причиной появления на Земле сильной геомагнитной бури, которая продолжалась несколько дней. Сейчас практически каждый день ученые следят за Солнцем, чтобы иметь возможность спрогнозировать появление вспышек и корональных выбросов массы.

[ + – ] Вспышки на Солнце – это мощный выброс излучения, который появляется в особых регионах на нашей звезде – солнечный пятнах Фото: Express

Вспышки на Солнце – это мощный выброс излучения, который появляется в особых регионах на нашей звезде – солнечных пятнах. Это излучение отправляется в космос вместе с корональным выбросом массы (потоком заряженных солнечных частиц). Если поток направлен к Земле, то после столкновения с магнитосферой и атмосферой, он вызывает появление ярких полярных сияний и влияет на работу спутников на орбите, а также энергосистем, систем связи и навигации на Земле. Влияет очень негативно, вплоть до вывода спутников и систем из строя.

Кстати 27 июля, на Солнце появилось целых 6 пятен и ученые ожидали появление вспышек М-класса, либо даже более мощных вспышек Х-класса. Пока что вероятность сильных извержений на Солнце сохраняется.

Такие компании, как американская Starlink и британская OneWeb, отправили в космос тысячи спутников связи на околоземную орбиту. Илон Маск планирует отправить в космос примерно 42 тысячи своих спутников.

[ + – ] Илон Маск планирует отправить в космос примерно 42 тысячи своих спутников Фото: SpaceX

Но ученые, которые следят за космической погодой предупредили Маска, что сильные геомагнитные бури, которые становятся все более частым явлением, могут серьезно навредить спутникам Starlink. Существует высокая вероятность того, что эти спутники вообще будут выходить из строя. Подобная ситуация со спутниками Маска уже произошла раньше в этом году, когда после запуска 49 спутников, случилась геомагнитная буря и 40 из них сломались.

Есть еще одна проблема, связанная с геомагнитными бурями. За перемещением спутников и любых других объектов на низкой околоземной орбите, в том числе космического мусора следит Сеть космического наблюдения США. По данным экспертов, сейчас на орбите находится примерно 20 тысяч объектов размером больше 10 см.

[ + – ] Ученые, которые следят за космической погодой предупредили Маска, что сильные геомагнитные бури, которые становятся все более частым явлением, могут серьезно навредить спутникам Starlink Фото: Express

Специалисты Сети космического наблюдения следят за тем, чтобы спутники не столкнулись с космическим мусором и создают ежедневные предупреждения для компаний, которые владеют спутниками, чтобы те могли принять меры в случае угрозы.

Но во время сильных геомагнитных бурь эксперты практически бессильны в точном прогнозировании траектории полета подобных объектов. Поэтому спутники не только могут пострадать от непосредственного влияния геомагнитной бури, но также могут выйти из строя из-за неточных данных, что приведет к столкновению, предупреждают ученые.

Например, эксперт по космической погоды Тамита Сков, предположила, что недавняя геомагнитная буря возможно, вывела из строя один из спутников Starlink. Она даже опубликовала фотографию летящего в небе объекта.

[ + – ] Эксперт по космической погоды Тамита Сков, предположила, что недавняя геомагнитная буря возможно, вывела из строя один из спутников Starlink. Она даже опубликовала фотографию летящего в небе объекта Фото: Twitter

"Количество разных объектов на орбите за последние 20 лет возросло в 4 раза, поэтому риск их столкновений между собой растет в геометрической прогрессии. Сейчас спутникам нужно чаще маневрировать в космосе, чтобы этого избежать и раньше такого не было", — говорит Том Бергер из Университета штата Колорадо в Боулдере, США.

Фокус уже писал о семи самых известных солнечных вспышках и геомагнитных бурях, которые поразили Землю за последние 150 лет.