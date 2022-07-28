Сильні спалахи на сонці. Ілона Маска попередили, що супутники Starlink вийдуть з ладу

Через часті спалахи на Сонці, сильні геомагнітні бурі здатні викликати справжній хаос на навколоземній орбіті.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск отримав важливе попередження від експертів із космічної погоди. Вони стверджують, що спалахи на Сонці, що почастішали, і корональні викиди маси, які є причиною геомагнітних бур на Землі, можуть вивести з ладу супутники Starlink, повідомляє Express.

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Минулого тижня, як уже писав Фокус, спалахи на Сонці класу М (а таких класів у спалахів цілих 5, і М-клас — це дуже серйозний спалах), стали причиною появи на Землі сильної геомагнітної бурі, яка тривала кілька днів. Зараз практично щодня вчені стежать за Сонцем, щоб мати можливість спрогнозувати появу спалахів і корональних викидів маси.

[ + – ] Спалахи на Сонці — це потужний викид випромінювання, який з'являється в особливих регіонах на нашій зірці — сонячні плями Фото: Express

Спалахи на Сонці — це сильний викид випромінювання, який з'являється в особливих регіонах на нашій зірці — сонячних плямах. Це випромінювання вирушає у космос разом із корональним викидом маси (потоком заряджених сонячних частинок). Якщо потік спрямований до Землі, то після зіткнення з магнітосферою та атмосферою, він викликає появу яскравих полярних сяйв і впливає на роботу супутників на орбіті, а також енергосистем, систем зв'язку та навігації на Землі. Впливає дуже негативно, аж до виведення супутників і систем із ладу.

До речі 27 липня, на Сонці з'явилося цілих 6 плям і вчені очікували на появу спалахів М-класу, або навіть більш потужних спалахів Х-класу. Наразі ймовірність сильних вивержень на Сонці зберігається.

Такі компанії, як американська Starlink і британська OneWeb, відправили в космос тисячі супутників зв'язку на навколоземну орбіту. Ілон Маск планує відправити в космос приблизно 42 тисячі своїх супутників.

[ + – ] Ілон Маск планує відправити в космос приблизно 42 тисячі своїх супутників Фото: SpaceX

Але вчені, які стежать за космічною погодою, попередили Маска, що сильні геомагнітні бурі, які стають все більш частим явищем, можуть серйозно нашкодити супутникам Starlink. Існує висока ймовірність того, що ці супутники взагалі виходитимуть з ладу. Подібна ситуація із супутниками Маска вже сталася раніше цього року, коли після запуску 49 супутників, трапилася геомагнітна буря і 40 із них зламалися.

Є ще одна проблема, пов'язана з геомагнітними бурями. За переміщенням супутників і будь-яких інших об'єктів на низькій навколоземній орбіті, зокрема космічного сміття, стежить Мережа космічного спостереження США. За даними експертів, зараз на орбіті знаходиться приблизно 20 тисяч об'єктів розміром понад 10 см.

[ + – ] Учені, які стежать за космічною погодою, попередили Маска, що сильні геомагнітні бурі, які стають все більш частим явищем, можуть серйозно нашкодити супутникам Starlink Фото: Express

Фахівці Мережі космічного спостереження стежать за тим, щоб супутники не зіткнулися з космічним сміттям і створюють щоденні попередження для компаній, які володіють супутниками, щоб ті могли вжити заходів у разі загрози.

Але під час сильних геомагнітних бур експерти практично безсилі в точному прогнозуванні траєкторії польоту подібних об'єктів. Тому супутники не тільки можуть постраждати від безпосереднього впливу геомагнітної бурі, але також можуть вийти з ладу через неточні дані, що призведе до зіткнення, попереджають вчені.

Наприклад, експертка з космічної погоди Таміта Сков, припустила, що нещодавня геомагнітна буря можливо, вивела з ладу один із супутників Starlink. Вона навіть опублікувала фото об'єкта, що летить у небі.

[ + – ] Експертка з космічної погоди Таміта Сков, припустила, що нещодавня геомагнітна буря можливо, вивела з ладу один із супутників Starlink. Вона навіть опублікувала фото об'єкта, що летить у небі. Фото: Twitter

"Кількість різних об'єктів на орбіті за останні 20 років зросла в 4 рази, тому ризик їх зіткнень між собою зростає в геометричній прогресії. Зараз супутникам потрібно частіше маневрувати в космосі, щоб цього уникнути і раніше такого не було", — каже Том Бергер з Університету. штату Колорадо в Боулдері, США.

Фокус уже писав про сім найвідоміших сонячних спалахів і геомагнітні бурі, які вразили Землю за останні 150 років.