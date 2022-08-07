Земля віддаляється від Сонця: як це вплине на жителів планети

Учені вважають, що зміна відстані між Землею та Сонцем стане причиною зміни клімату.

Наша планета має трохи еліптичну орбіту, тобто вона обертається навколо Сонця не по колу. У середньому відстань від Землі до нашої зірки становить 150 млн. км. Але через овальну орбіту нашої планети ця відстань постійно змінюється протягом року — від 147 млн км до 152 млн км. І водночас середня відстань від Землі до Сонця все ж таки збільшується, тобто наша планета віддаляється від зірки, і це з часом призведе до зміни клімату. На запитання: "Чи варто вже хвилюватися через це?" — у статті для Live Science відповідає астроном із Каліфорнійського університету, США.

Астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. Це з тим, що Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

"Нашому Сонцю згідно з прогнозами, залишилося жити ще приблизно 5 млрд років, але настане час, коли наша зірка почне повільно вмирати, і перед цим Сонце втратить приблизно 0,1% своєї маси. Хоча це здається й небагато, але цей показник можна порівняти з масою Юпітера, який у 318 разів важчий за Землю", — каже ДіДжорджіо.

За словами вченого, Сонце вже почало втрачати свою масу, і сила тяжіння Сонця слабшає, а це означає, що Земля віддаляється від нашої зірки приблизно на 6 см на рік.

"Але поки що хвилюватися через це не варто, це ще занадто незначне віддалення", — каже ДіДжорджіо.

[ + – ] За словами вченого, Сонце вже почало втрачати свою масу, і сила тяжіння Сонця слабшає, а це означає, що Земля віддаляється від нашої зірки приблизно на 6 см на рік Фото: NASA

За словами вченого, поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься.

"Хоча кількість світла й зменшиться це станеться не так швидко, для цього знадобляться мільйони років. Але Сонце змінюватиметься саме по собі в міру своєї еволюції, і кожні 1 млрд років воно збільшуватиме свою яскравість. Це призведе до того, що занадто багато тепла буде надходити на планету, і може зникнути вся вода. Задовго до того, як Сонце закінчить свій життєвий шлях, Земля стане непридатною для життя", — говорить ДіДжорджіо.

Наприкінці своєї еволюції Сонце перетвориться на величезну червону зірку. Деякі вчені вважають, що Сонце настільки збільшиться в розмірах, що запросто поглине Меркурій, Венеру та Землю. Але інші вчені вважають, що наша планета все ж таки зможе вижити й продовжить свій рух по орбіті.

[ + – ] Наприкінці своєї еволюції Сонце перетвориться на величезну червону зірку. Деякі вчені вважають, що Сонце настільки збільшиться у розмірах, що запросто поглине Меркурій, Венеру та Землю. Але інші вчені вважають, що наша планета все ж таки зможе вижити і продовжить свій рух по орбіті. Фото: Земля

"Навіть якщо Земля виживе, немає жодних шансів, що люди зможуть вижити на ній. Земля перетвориться на киплячу гарячу кулю", — каже ДіДжорджіо.

Найсміливіші прогнози вчених говорять про те, що навіть якщо людство виживе через 5 млрд років, йому доведеться якимось чином перемістити планету приблизно за орбіту Сатурна, щоб вона залишалася придатною для життя.

"Це дуже фантастичне рішення, але все може бути, може технології майбутнього дозволять це зробити. Хоча найпростіше буде покинути Землю або взагалі залишити нашу Сонячну систему", — говорить ДіДжорджіо.

Як вже писав Фокус, Земля почала обертатися швидше навколо своєї осі. Нещодавно було зафіксовано навіть новий рекорд. Чи буде вона і далі збільшувати свою швидкість або сповільнитися, думки вчених розходяться.

Також Фокус писав про те, що згідно з прогнозами, Сонячна система може постраждати від впливу іншої зірки. В результаті це призведе до зміни орбіт планет, а деякі взагалі можуть зіткнутися із Землею.