Меркурій зіткнеться із Землею. Астрономи розповіли, як може звалитися вся Сонячна система

Нове дослідження передбачає, що зірка, що пролітає повз нашу систему, може порушити її стабільність.

Нове дослідження канадських учених показує, що невеликі зміни в орбітах планет через зірку, що проходить повз, можуть зруйнувати всю Сонячну систему, повідомляє Futurism.

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Наша Сонячна система є досить стабільною космічною конструкцією, але невеликі гравітаційні впливи зірок, що пролітають надто близько до нас, можуть вкинути нашу планетарну систему в хаос.

Учені з Університету Торонто Гаретт Браун і Ганно Рейн створили комп'ютерні симуляції, де розглянули можливі наслідки близького наближення іншої зірки до нашої Сонячної системи.

[ + – ] Учені з Університету Торонто Гаретт Браун і Ганно Рейн створили комп'ютерні симуляції, де розглянули можливі наслідки близького наближення іншої зірки до нашої Сонячної системи Фото: NASA

Їхнє моделювання показало, що при наближенні зірки до нашої системи на відстань менш ніж 37 млрд км, відбудеться зміщення орбіт деяких планет. У результаті стабільність нашої Сонячної системи буде порушена, і деякі планети можуть зіткнутися одна з одною або взагалі залишити межі системи. До речі, Проксима Центавра, найближча до нас зірка, перебуває на відстані 39 трильйонів кілометрів від нас.

За словами вчених, щоб у нашій системі настав хаос, достатньо, щоб інша зірка своїм гравітаційним впливом змістила орбіту Нептуна лише на 0,1%. Моделювання показало, що така зміна призведе до зміни орбіт інших планет Сонячної системи.

[ + – ] За словами вчених, щоб у нашій системі настав хаос, достатньо, щоб інша зірка своїм гравітаційним упливом змістила орбіту Нептуна лише на 0,1%. Моделювання показало, що така зміна призведе до зміни орбіт інших планет Сонячної системи Фото: кора Земли

Деякі моделі показали, що в такому випадку Меркурій може зіткнутися з Венерою, Землею чи Марсом. Також є можливість зіткнення Марса та Землі, а ще моделювання показало, що Уран, Нептун і Меркурій узагалі можуть залишити межі Сонячної системи.

За словами вчених, єдиною втіхою в ситуації, що склалася, може бути те, що подібний ефект від зірки, що пролітає повз, може відбутися протягом від декількох мільйонів до 4,8 млрд років після самої події зближення.

"Якщо щось подібне й станеться, то Сонячна система не зруйнується відразу, це буде тривалий процес. Звичайно, конфігурація системи зміниться, але до повного колапсу пройде дуже багато часу", — каже Рейн.

Також учені заспокоюють тим, що подібні події у відомій частині нам частині Всесвіту можуть статися дуже рідко протягом кількох мільярдів років.

Фокус уже писав про те, що болгарські вчені запропонували свою версію еволюції Сонячної системи та припустили, коли всі планети покинуть її межі та відлетять мандрувати галактикою.