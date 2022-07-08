Меркурий столкнется с Землей. Астрономы рассказали, как может рухнуть вся Солнечная система

Новое исследование предполагает, что пролетающая мимо нашей системы звезда, может нарушить ее стабильность.

Новое исследование канадских ученых показывает, что небольшие изменения в орбитах планет из-за проходящей мимо звезды могут разрушить всю Солнечную систему, сообщает Futurism.

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Наша Солнечная система является достаточно стабильной космической "конструкцией", но небольшие гравитационные влияния пролетающих слишком близко к нам звезд, могут ввергнуть нашу планетарную систему в хаос.

Ученые из Университета Торонто, Гаретт Браун и Ханно Рейн, создали компьютерные симуляции, в которых рассматриваются возможные последствия близкого приближения другой звезды к нашей Солнечной системе.

[ + – ] Ученые из Университета Торонто, Гаретт Браун и Ханно Рейн, создали компьютерные симуляции, в которых рассматриваются возможные последствия близкого приближения другой звезды к нашей Солнечной системе Фото: NASA

Их моделирование показало, что при приближении звезды к нашей системе на расстояние менее чем 37 млрд км, произойдет смещение орбит некоторых планет. В результате стабильность нашей Солнечной системы будет нарушена, и некоторые планеты могут столкнуться друг с другом или вообще покинуть пределы системы. Кстати, Проксима Центавра, ближайшая к нам звезда находится на расстоянии в 39 триллионов км от нас.

По словам ученых, чтобы в нашей системе наступил хаос, достаточно, чтобы другая звезда своим гравитационным влиянием сместила орбиту Нептуна всего на 0,1%. Моделирование показало, что подобное изменение приведет к изменению орбит других планет Солнечной системы.

[ + – ] По словам ученых, чтобы в нашей системе наступил хаос, достаточно, чтобы другая звезда своим гравитационным влиянием сместила орбиту Нептуна всего на 0,1%. Моделирование показало, что подобное изменение приведет к изменению орбит других планет Солнечной системы Фото: LiveScience

Некоторые модели показали, что в таком случаем Меркурий может столкнуться с Венерой, Землей или Марсом. Также есть вероятность столкновения Марса и Земли, а еще моделирование показало, что Уран, Нептун и Меркурий вообще могут покинуть пределы Солнечной системы.

По словам ученых, единственным утешением в сложившейся ситуации может служить то, что подобный эффект от пролетающей мимо звезды может произойти в течение от нескольких миллионов до 4,8 млрд лет, после самого события сближения.

"Если что-то подобное и произойдет, то Солнечная система не разрушиться сразу, это будет длительный процесс. Конечно конфигурация системы измениться, но до полного коллапса пройдет очень много времени", — говорит Рейн.

Также ученые успокаивают тем, что подобные события в известной части нам части Вселенной могут произойти очень редко в течение нескольких миллиардов лет.

Фокус уже писал о том, что болгарские ученые предложили свою версию эволюции Солнечной системы и предположили, когда все планеты покинут ее пределы и улетят путешествовать по галактике.