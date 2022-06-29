Улетят в далекий космос. Ученые выяснили, когда планеты Солнечной системы покинут ее

Новое исследование указывает на период времени, когда этого события точно не произойдет.

Окончательная судьба Солнечной системы является предметом многих исследований ученых. Уже примерно 4,5 млрд лет планеты и другие космические объекты в нашей системе показывают удивительную стабильность и пока ничего не предвещает того, что они в ближайшее время покинут ее пределы. Новое исследование болгарских ученых указывает на более-менее точный период времени, в течение которого все будет оставаться как есть сейчас, сообщает ScienceAlert.

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Как будут вести себя планеты и другие объекты в Солнечной системе в будущем предсказать очень сложно. Еще Исаак Ньютон предположил, что взаимодействие между планетами в конечном итоге, ввергнет Солнечную систему в хаос.

Относительно просто предсказать с помощью математических расчетов поведение двух тел в динамической системе. Но мы имеем 8 планет, Плутон и тысячи астероидов в нашей Солнечной системе. Эти объекты влияют на орбиты друг друга и теоретически могут привести к тому, что все эти объекты сойдут со своих орбит и отправятся в путешествие по галактике. Даже если не учитывать астероиды, наличие восьми планет делает математические расчеты возможного будущего нашей Солнечной системы достаточно сложными.

[ + – ] Как будут вести себя планеты и другие объекты в Солнечной системе в будущем предсказать очень сложно. Еще Исаак Ньютон предположил, что взаимодействие между планетами в конечном итоге ввергнет Солнечную систему в хаос Фото: NASA

Ученые из Софийского университета, Болгария, Ангел Живков и Ивайло Тунчев провели новое исследование, которое показало, что наша Солнечная система останется стабильной как минимум ближайшие 100 тысяч лет, прежде чем произойдет схождение планет со своих орбит и они отправятся в далекий космос. По словам ученых, за этот период времени орбиты всех 8 планет и Плутона существенно не изменятся.

Некоторые ученые уже создавали модели будущего Солнечной системы, в которых они пытались предсказать движение планет в течение миллионов и даже миллиардов лет. Но такие длительные периоды прогнозирования, по словам болгарских ученых, могут привести к неточности полученных результатов. Ученые считают, что их моделирование имеет большую достоверность. Это связано с тем, что ученые учли отклонения в начальных условиях, таких как эксцентриситеты орбит (числовая характеристика орбиты небесного тела) и наклонения планет, а также их массы.

Живков и Тунчев разработали новый метод измерения движения планет и их расчеты показали, что эллиптические орбиты, по которым двигаются планеты вокруг Солнца, существенно не изменятся по крайней мере 100 тысяч лет.

[ + – ] Живков и Тунчев разработали новый метод измерения движения планет и их расчеты показали, что эллиптические орбиты, по которым двигаются планеты вокруг Солнца, существенно не изменятся по крайней мере 100 тысяч лет Фото: CORDIS

Также их исследование показало, что при небольших изменениях начальных условий, в Солнечной системе все возможно останется как было в течение 1 миллиона или даже 1 млрд лет. Но чтобы подтвердить это суждение, ученым необходим более мощный компьютер, который возможно появится в будущем.

Сейчас многие ученые считают, что наше Солнце погаснет через примерно 5 млрд лет и превратится в белого карлика. Но некоторые предыдущие расчеты показывают, что и после этого наша Солнечная система останется стабильной. Хотя жизнь в ней, из-за гибели Солнца, станет невозможной. Остается надеяться, что к этому времени человечество, если не уничтожит себя само, найдет себе новый дом.

Как уже писал Фокус, ученые считают, на каменистых мирах, которые похожи на Землю, но имеют другие условия не похожие на земные, все же может существовать жизнь.

Также Фокус писал о том, что в возможном будущем нашей Солнечной системы, умирающее Солнце начнет поглощать близлежащие планеты. Подобный процесс ученые смогли обнаружить в других звездных системах.

Ну а Солнце, как уже писал Фокус, продолжает показывать свой "характер". Активность нашей звезды возрастает и недавно стало известно о том, что на Солнце появился настоящий торнадо, который запросто мог бы поглотить Землю.