Астрономы увидели будущее Солнечной системы, когда звезды пожирают свои планеты

Астрономы обнаружили, что недавно открытые экзопланеты постепенно поглощают их умирающие звезды-хозяева. Это может стать ключом к пониманию развития планетных систем, похожих на нашу.

Ученые из Гавайского университета изучили недавно обнаруженные три планеты, которые находятся в опасной близости от своих звезд. Эти умирающие звезды притягивают к себе планеты и со временем поглотят их. Данное исследование открывает новые детали в эволюции планетарных систем. Ученые надеются в будущем найти похожие близко расположенные планеты к звездам, похожим на наше Солнце, сообщает SciTechDaily.

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Несколько лет назад астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили трех кандидатов в экзопланеты. Только сейчас ученые из Гавайского университета с помощью наземного телескопа Кека на Гавайях подтвердили, что эти объекты являются планетами и назвали их TOI-2337b, TOI-4329b и TOI- 2669b. Все они вращаются на очень близком расстоянии и имеют очень короткий период обращения вокруг своих звезд и скоро, с космической точки зрения, будут поглощены своими родительскими звездами, которые уже умирают.

Умирающие вместе со своими звездами планеты

Например, планету TOI-2337b ее родительская звезда поглотит меньше чем через 1 млн лет. И это случится раньше, чем подобное произойдет с любой из известных экзопланет, говорят ученые.

"Это исследование имеет важное значение для понимания эволюции планетных систем", — говорит Сэмюэл Грюнблатт из Американского музея естественной истории. "Мы можем увидеть, что происходит с планетами, которые умирают вместе с их звездами-хозяевами".

Три открытых планеты, по оценкам ученых имеют от 0,5 до 1,7 массы Юпитера, а по размерам либо немного меньше, либо в 1,6 раз больше нашего газового гиганта. Также согласно исследованию, все трое имеют разную плотность.

[ + – ] Ученые хотят узнать, что происходит с планетами, которые умирают вместе со своими звездами Фото: Universe Today

Найти другие планеты, чтобы понять эволюцию нашей Солнечной системы

"Мы хотим найти еще десятки, а может даже сотни таких планет, чтобы узнать об их эволюции, как они взаимодействуют между собой в своих планетных системах, как они меняют свой размер во время приближения к звездам, в том числе таким, как наше Солнце", — говорит Ник Сондерс из Гавайского университета.

Ученые считают, что исследование таких планет поможет понять их прошлое, настоящее и будущее.

"Мы можем узнать больше о происхождении и об эволюции планетных систем, таких как наша, и какая их ждет судьба в конце жизни", — говорит Даниэль Хубер из Гавайского университета.

Компьютерное моделирование показывает, что планеты приближаются к своим звездам по спирали, особенно в последние 10% времени жизни звезды. Во время этого приближения планеты нагреваются и увеличиваются в размерах. По словам ученых, также движение планет может привести к тому, что некоторые из них столкнутся друг с другом, что дестабилизирует всю планетную систему.

Уэбб в помощь

Особое внимание в ближайшем будущем ученые хотят сосредоточить на планете TOI-4329b. Они надеются с помощью нового космического телескопа Уэбба найти воду или углекислый газ в атмосфере планеты. Также данные телескопа могут прояснить процесс и место происхождения планеты и что должно было произойти, чтобы образовалась такая орбита, по которой она вращается сейчас.

Напоминаем, что астрономы рассказали, как меняются сезоны на планете, где год длится всего 3 дня.