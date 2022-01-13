Космический телескоп Уэбба начал многомесячную настройку своих зеркал
Три месяца займет процесс выравнивания всех элементов главного зеркала, чтобы они работали, как единый точный механизм.
Космический телескоп Уэбба, который продолжает свое путешествие в космосе, после запуска 25 декабря 2021 года, начал кропотливый процесс настройки своей отдельной оптики главного зеркала, чтобы через несколько месяцев каждый отдельный элемент работал, как единой цельное огромное зеркало самого мощного и наиболее точного телескопа, сообщает SciTechDaily.
После того, как инженеры NASA развернули основное зеркало космического телескопа Уэбба, они приступили к настройке отдельных элементов, которые составляют это зеркало. Сначала были запущены 126 устройств для перемещения отдельных сегментов и формирования рабочего основного зеркала, а также 6 устройств, которые помогли расположить должным образом вторичное зеркало телескопа.
Затем инженеры миссии отправили на борт космической обсерватории несколько команд, которые касались первичной настройки зеркал, телескоп на них отреагировал правильно, что подтвердило правильное расположение главного и вторичного зеркал и их работоспособность.
Но процесс настройки главного зеркала, чтобы все его отдельные элементы выровнялись и заняли правильные позиции, займет около 3 месяцев. Это необходимо для того, чтобы телескоп начал свою полноценную работу, как самый мощный космический телескоп в мире.
Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбба развернул свой солнцезащитный экран, который является одной из важнейших составляющих обсерватории. Ведь все приборы телескопа должны находиться в охлажденном состоянии, а экран защищает от перегрева.
Изначально космический телескоп Уэбба должен был работать во второй точке Лагранжа, на расстоянии 1,5 млн км от Земли, вращаясь вокруг Солнца, всего 5 лет. Но после выведения на орбиту и правильно заданной траектории ракетой Ariane 5, телескопу не понадобилось много топлива, чтобы настроить свой курс. Поэтому у него осталось в запасе достаточно топлива для того, чтобы проработать в космосе больше 10 лет, заявили в NASA.
Стоимость телескопа Уэбба 10 млрд долларов. Он еще несколько месяцев будет настраивать свои приборы и только ближе к лету ученые смогут получить первые изображения. О главных фактах, касательно космической обсерватории Фокус уже писал.