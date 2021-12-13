Неделя до старта: топ-5 фактов о новом космическом телескопе Джеймса Уэбба

Самая мощная из когда-либо созданных космических обсерваторий готова к запуску, который состоится 22 декабря. Это уникальный космический телескоп.

По словам создателей телескопа Уэбба, эта космическая обсерватория поможет раскрыть главные тайны Вселенной, ведь ее приборы будут нацелены на исследование ее ранней истории. Возможный преемник космического телескопа Хаббл, отправится в космическое путешествие 22 декабря 2021 года с космодрома Куру во Француской Гвиане на борту ракеты Ariane 5, сообщает ScienceAlert.

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Вот пять фактов, которые нужно знать о новом космическом телескопе Джеймса Уэбба.

Огромное золотое зеркало

Главной особенностью телескопа является его огромное главное зеркало шириной 6,5 м. Эта конструкция состоит из 18 шестиугольных зеркал меньшего размера. Эти зеркала сделаны из бериллия, который покрыт золотом.

Телескоп имеет 4 научных прибора, которые вместе выполняют две основные задачи: получать изображения космических объектов и изучать их физические и химические свойства. Главное зеркало и все приборы космической обсерватории в космосе будут находится под защитой солнцезащитного экрана, который может разворачиваться, достигая размеров теннисного корта.

[ + – ] Космический телескоп Уэбба Фото: NASA

Путешествие на больше чем миллион километров от Земли

Космический телескоп Уэбба будет вращаться вокруг Солнца, а не вокруг Земли, как телескоп Хаббл. Он будет находится на расстоянии в 1,6 млн км от нашей планеты в области в космосе, которая называется вторая точка Лагранжа, или L2. Для того, чтобы достичь этого места ему потребуется примерно месяц.

Оригами в стиле хай-тек

Телескоп Уэбба имеет слишком большой размер, чтобы его можно было поместить в ракету в рабочем виде. Поэтому его сложат, как оригами, и поместят в верхнюю ступень ракеты Ariane 5. Развертывание телескопа в космосе для начала работы – это самая сложная задача, которую когда-либо осуществляли в NASA.

Сначала начнут свою работу антенна связи и солнечные батареи, для обеспечения телескопа энергией. Потом будет развернут солнцезащитный экран. И только после этого раскроется главное зеркало. Когда телескоп будет иметь предназначенный для работы вид, он начнет свою научную деятельность. На это уйдет несколько месяцев.

Жизнь, Вселенная и все остальное

Одной из основных задач телескопа Уэбба будет исследование ранних стадий существования Вселенной, всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Астрономы хотят узнать, как сформировались самые первые звезды и галактики и как они развивались на протяжении миллионов лет.

Также Уэббу предстоит открыть новые экзопланеты и, изучая их, узнать может ли там быть жизнь. Не оставит без внимания космическая обсерватория и нашу Солнечную систему, за которой она также будет наблюдать.

Долгий путь к запуску

Создание нового космического телескопа началось еще в 2004 году. Запуск в космос сначала планировали в 2007 году, потом в 2018-м и даже в 2021 году запуск несколько раз переносили. В последний раз из-за проблем, связанных с установкой телескопа в ракету.

В создании телескопа приняли участие NASA, а также космические агенства Европы и Канады. Над созданием телескопа Уэбба работали более 10 тысяч человек, а стоимость данного проекта в конечном итоге увеличилась до 10 млрд долларов.

Напоминаем, что телескоп Уэбба также будет исследовать сверхмассивную черную дыру и ее поведение, которая находится в центре нашей галактики.