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Поломка перед стартом: стало известно полетит ли телескоп Джемса Уэбба в космос

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Космический телескоп Уэбба, телескоп Уэбба, космос
Фото: NASA | Космический телескоп имени Джеймса Уэбба

После непредвиденного инцидента во время установки телескопа в ракете Ariane 5 инженеры проверили его работоспособность и вынесли свой вердикт.

Во время размещения телескопа в верхней ступени ракеты Ariane 5 произошло отсоединение креплений, из-за чего в телескопе произошли вибрации. Инженеры боялись, что это может привести к выходу из строя его компонентов. Но после проведения тестовых работ они пришли к выводу, что космический телескоп Уэбба готов к полету, сообщает SciTechDaily.

После проведенных испытаний инженеры из NASA сделали вывод, что ни один из компонентов телескопа не был поврежден в результате инцидента. Поэтому подготовка к запуску телескопа в космос продолжилась. Необходимые предстартовые работы займут 10 дней.

Космический телескоп Уэбба отправится в космос на борту ракеты Ariane-5 22 декабря в 14:20 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвинее, Южная Америка. Пока что это окончательная дата запуска.

Космический телескоп Уэбба, ракета Ariane 5, схема размещения
Схема размещения телескопа Уэбба в ракете Ariane 5
Фото: ESA

Космический телескоп Уэбба – это проект, который реализовали NASA, Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство.

Космический телескоп Уэбба, телескоп Уэбба
Космический телескоп Уэбба
Фото: NASA

Что будет изучать Космический телескоп Джеймса Уэбба?

  • Первые галактики нашей Вселенной;
  • Солнечную систему;
  • Экзопланеты;
  • Отдельные звезды и звездные системы;
  • Черные дыры.

С его помощью астрономы хотят больше узнать об истории Вселенной и увидеть то, что не удавалось другим телескопам.

Характеристики телескопа

  • Диаметр — 6,5 м;
  • Площадь собирающей поверхности – 25 кв.м;
  • Имеет 4 основных прибора для наблюдений;
  • Расположение в космосе — точка Лагранжа L2 системы Солнце -Земля в 1,5 млн км от Земли.