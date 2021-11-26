Поломка перед стартом: стало известно полетит ли телескоп Джемса Уэбба в космос

После непредвиденного инцидента во время установки телескопа в ракете Ariane 5 инженеры проверили его работоспособность и вынесли свой вердикт.

Во время размещения телескопа в верхней ступени ракеты Ariane 5 произошло отсоединение креплений, из-за чего в телескопе произошли вибрации. Инженеры боялись, что это может привести к выходу из строя его компонентов. Но после проведения тестовых работ они пришли к выводу, что космический телескоп Уэбба готов к полету, сообщает SciTechDaily.

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После проведенных испытаний инженеры из NASA сделали вывод, что ни один из компонентов телескопа не был поврежден в результате инцидента. Поэтому подготовка к запуску телескопа в космос продолжилась. Необходимые предстартовые работы займут 10 дней.

Космический телескоп Уэбба отправится в космос на борту ракеты Ariane-5 22 декабря в 14:20 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвинее, Южная Америка. Пока что это окончательная дата запуска.

[ + – ] Схема размещения телескопа Уэбба в ракете Ariane 5 Фото: ESA

Космический телескоп Уэбба – это проект, который реализовали NASA, Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство.

[ + – ] Космический телескоп Уэбба Фото: NASA

Что будет изучать Космический телескоп Джеймса Уэбба?

Первые галактики нашей Вселенной;

Солнечную систему;

Экзопланеты;

Отдельные звезды и звездные системы;

Черные дыры.

С его помощью астрономы хотят больше узнать об истории Вселенной и увидеть то, что не удавалось другим телескопам.

Характеристики телескопа