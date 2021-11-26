Поломка перед стартом: стало известно полетит ли телескоп Джемса Уэбба в космос
После непредвиденного инцидента во время установки телескопа в ракете Ariane 5 инженеры проверили его работоспособность и вынесли свой вердикт.
Во время размещения телескопа в верхней ступени ракеты Ariane 5 произошло отсоединение креплений, из-за чего в телескопе произошли вибрации. Инженеры боялись, что это может привести к выходу из строя его компонентов. Но после проведения тестовых работ они пришли к выводу, что космический телескоп Уэбба готов к полету, сообщает SciTechDaily.
После проведенных испытаний инженеры из NASA сделали вывод, что ни один из компонентов телескопа не был поврежден в результате инцидента. Поэтому подготовка к запуску телескопа в космос продолжилась. Необходимые предстартовые работы займут 10 дней.
Космический телескоп Уэбба отправится в космос на борту ракеты Ariane-5 22 декабря в 14:20 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвинее, Южная Америка. Пока что это окончательная дата запуска.
Космический телескоп Уэбба – это проект, который реализовали NASA, Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство.
Что будет изучать Космический телескоп Джеймса Уэбба?
- Первые галактики нашей Вселенной;
- Солнечную систему;
- Экзопланеты;
- Отдельные звезды и звездные системы;
- Черные дыры.
С его помощью астрономы хотят больше узнать об истории Вселенной и увидеть то, что не удавалось другим телескопам.
Характеристики телескопа
- Диаметр — 6,5 м;
- Площадь собирающей поверхности – 25 кв.м;
- Имеет 4 основных прибора для наблюдений;
- Расположение в космосе — точка Лагранжа L2 системы Солнце -Земля в 1,5 млн км от Земли.