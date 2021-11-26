Поломка перед стартом: стало відомо, чи полетить телескоп Джемса Вебба в космос

Після непередбаченого інциденту під час встановлення телескопа в ракеті Ariane 5 інженери перевірили його працездатність і винесли свій вердикт.

Під час розміщення телескопа у верхньому щаблі ракети Ariane 5 сталося від'єднання кріплень, через що в телескопі сталися вібрації. Інженери боялися, що це може призвести до виходу з експлуатації його компонентів. Але після проведення тестових робіт вони дійшли висновку, що космічний телескоп Вебба готовий до польоту, повідомляє SciTechDaily.

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Після проведених випробувань інженери з NASA зробили висновок, що жоден із компонентів телескопа не був пошкоджений унаслідок інциденту. Тому підготовка до запуску телескопа у космос продовжилась. Потрібні передстартові роботи триватимуть 10 днів.

Космічний телескоп Вебба вирушить у космос на борту ракети Ariane-5 22 грудня о 14:20 за Києвом із космодрому Куру у Французькій Гвінеї, Південна Америка. Наразі це остаточна дата запуску.

[ + – ] Схема розміщення телескопа Вебба в ракеті Ariane 5 Фото: Apophis

Космічний телескоп Вебба — це проєкт, який реалізували NASA, Європейське космічне агентство та Канадське космічне агентство.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба Фото: ISS

Що вивчатиме Космічний телескоп Джеймса Вебба?

Перші галактики нашого Всесвіту;

Сонячну систему;

Екзопланети;

Окремі зірки та зіркові системи;

Чорні діри.

З його допомогою астрономи хочуть більше дізнатися про історію Всесвіту та побачити те, що не вдавалося іншим телескопам.

Характеристики телескопа