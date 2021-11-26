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Поломка перед стартом: стало відомо, чи полетить телескоп Джемса Вебба в космос

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Космічний телескоп Вебба, телескоп Вебба, космос
Фото: NASA | Космічний телескоп імені Джеймса Вебба

Після непередбаченого інциденту під час встановлення телескопа в ракеті Ariane 5 інженери перевірили його працездатність і винесли свій вердикт.

Під час розміщення телескопа у верхньому щаблі ракети Ariane 5 сталося від'єднання кріплень, через що в телескопі сталися вібрації. Інженери боялися, що це може призвести до виходу з експлуатації його компонентів. Але після проведення тестових робіт вони дійшли висновку, що космічний телескоп Вебба готовий до польоту, повідомляє SciTechDaily.

Після проведених випробувань інженери з NASA зробили висновок, що жоден із компонентів телескопа не був пошкоджений унаслідок інциденту. Тому підготовка до запуску телескопа у космос продовжилась. Потрібні передстартові роботи триватимуть 10 днів.

Космічний телескоп Вебба вирушить у космос на борту ракети Ariane-5 22 грудня о 14:20 за Києвом із космодрому Куру у Французькій Гвінеї, Південна Америка. Наразі це остаточна дата запуску.

Космічний телескоп Вебба, ракета Ariane 5, схема розміщення
Схема розміщення телескопа Вебба в ракеті Ariane 5
Фото: Apophis

Космічний телескоп Вебба — це проєкт, який реалізували NASA, Європейське космічне агентство та Канадське космічне агентство.

Космічний телескоп Вебба, телескоп Вебба
Космічний телескоп Вебба
Фото: ISS

Що вивчатиме Космічний телескоп Джеймса Вебба?

  • Перші галактики нашого Всесвіту;
  • Сонячну систему;
  • Екзопланети;
  • Окремі зірки та зіркові системи;
  • Чорні діри.

З його допомогою астрономи хочуть більше дізнатися про історію Всесвіту та побачити те, що не вдавалося іншим телескопам.

Характеристики телескопа

  • діаметр — 6,5 м;
  • площа поверхні, що збирає — 25 кв. м;
  • має 4 основні прилади для спостережень;
  • розташування в космосі — точка Лагранжа L2 системи Сонце-Земля за 1,5 млн км від Землі.