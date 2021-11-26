Поломка перед стартом: стало відомо, чи полетить телескоп Джемса Вебба в космос
Після непередбаченого інциденту під час встановлення телескопа в ракеті Ariane 5 інженери перевірили його працездатність і винесли свій вердикт.
Під час розміщення телескопа у верхньому щаблі ракети Ariane 5 сталося від'єднання кріплень, через що в телескопі сталися вібрації. Інженери боялися, що це може призвести до виходу з експлуатації його компонентів. Але після проведення тестових робіт вони дійшли висновку, що космічний телескоп Вебба готовий до польоту, повідомляє SciTechDaily.
Після проведених випробувань інженери з NASA зробили висновок, що жоден із компонентів телескопа не був пошкоджений унаслідок інциденту. Тому підготовка до запуску телескопа у космос продовжилась. Потрібні передстартові роботи триватимуть 10 днів.
Космічний телескоп Вебба вирушить у космос на борту ракети Ariane-5 22 грудня о 14:20 за Києвом із космодрому Куру у Французькій Гвінеї, Південна Америка. Наразі це остаточна дата запуску.
Космічний телескоп Вебба — це проєкт, який реалізували NASA, Європейське космічне агентство та Канадське космічне агентство.
Що вивчатиме Космічний телескоп Джеймса Вебба?
- Перші галактики нашого Всесвіту;
- Сонячну систему;
- Екзопланети;
- Окремі зірки та зіркові системи;
- Чорні діри.
З його допомогою астрономи хочуть більше дізнатися про історію Всесвіту та побачити те, що не вдавалося іншим телескопам.
Характеристики телескопа
- діаметр — 6,5 м;
- площа поверхні, що збирає — 25 кв. м;
- має 4 основні прилади для спостережень;
- розташування в космосі — точка Лагранжа L2 системи Сонце-Земля за 1,5 млн км від Землі.