Запуск космічного телескопа Джеймса Вебба знову перенесли: коли вирушить до космосу найпотужніша обсерваторія

Невдала установка телескопа на ракету-носій могла пошкодити його компоненти, тому запуск перенесли на кілька днів для перевірки працездатності телескопа Вебба.

Під час встановлення телескопа на ракету Ariane 5 стався інцидент, який спричинив перенесення старту з 18 грудня на 22 грудня. Із нез'ясованих причин сталося від'єднання кріплень від утримувача, який використовується для з'єднання телескопа з верхнім щаблем ракети. Через це відбулася вібрація в усій обсерваторії, повідомляє Space.

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Тому телескопу Вебба доведеться почекати ще кілька днів на Землі до того, як він вирушить "на роботу" в космос.

Фото: ISS

Новий космічний телескоп вважається найпотужнішою обсерваторією на сьогодні. Його почали створювати ще 1996 року. Він пережив морську подорож на кораблі, який доставив його на космодрому Куру у Французькій Гвіані, Південна Америка. Але від'єднання від тримача ракети та наступні вібрації могли стати серйозною загрозою для його компонентів, кажуть у NASA.

В агентстві кажуть, що вся відповідальність за встановлення лежить на техніках компанії Arianespace, ракета якої Ariane 5 і підніме телескоп у космос.

[ + – ] Так телескоп Вебба готували до відправлення на космодром.

Відразу після інциденту NASA зібрало комісію для розслідування інциденту та перевірки працездатності всіх компонентів космічного телескопа Вебба. Після проведення тестових робіт у NASA пообіцяли надати громадськості підсумкову інформацію вже наприкінці цього тижня. А поки що запуск Вебба перенесли з 18 на 22 грудня.

Варто згадати, що вперше телескоп Вебба хотіли запустити до космосу ще 2007 року. Потім терміни весь час переносилися, і остаточною датою став 2021 рік. Спочатку це був березень, потім кінець жовтня і нарешті – 18 грудня. Але тепер знову нова дата – 22 грудня.

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Оскільки витрати на запуск телескопа зростають, то наразі вартість телескопа Вебба оцінюють у 9 700 000 000 доларів, із них 861 млн піде на підтримку в робочому стані обсерваторії протягом перших 5 років після запуску.

Учені називають кілька перших цілей дослідження космосу телескопом Вебба. Серед них незвичайна планетна система та надмасивний монстр у центрі Чумацького Шляху.