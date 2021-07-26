Усього 63 світлових роки від нас. Першою метою космічного телескопа Вебба буде незвичайна планетна система

Планети, пил і уламки — усе, що оточує зірку Бета Живописця стане предметом перших досліджень нового космічного телескопа.

Планетні системи включають у себе, крім зірки-господаря і планет, ще й пил, а також диск з уламками, які залишилися після утворення планет. У Сонячній системі, наприклад, є пояс Койпера, який починається за Нептуном. Але молодші планетні системи менш "організовані". Такою є планетна система Бети Живописця, яка розташована від нас на відстані 63 світлових роки, що складається із зірки і двох планет. Незважаючи на те, що за цією системою вчені спостерігають близько 30 років, усе ще відомо небагато про загальну структуру системи. Ось чому новий космічний телескоп Вебба буде вивчати саме цю планетну систему, повідомляє Scitechdaily.

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У складі цієї планетної системи, крім як мінімум двох планет, є ще безліч дрібніших кам'янистих тіл і диск з пилу. Учені хочуть краще зрозуміти структуру і властивості пилу, щоб краще інтерпретувати те, що відбувається в системі.

Бета Живописця регулярно вивчають у радіо-, інфрачервоному і видимому світлі з 1980-х років. Сама зірка вдвічі масивніша за наше Сонце і трохи гаряча, але при цьому значно молодша. Сонцю 4,6 мільярди років, а вік Бети Живописця приблизно 20 мільйонів років. У зірки є принаймні дві планети, які набагато масивніші за Юпітер. Але ця планетна система цікава тим, що саме тут були виявлені перші екзокомети (комети в інших системах).

Зовнішнє кільце пилу й уламків у системі є місцем, де відбувається багато активності. Уламки можуть стикатися і розбиватися на набагато більш дрібні частини, через що утворюється багато пилу.

"Ми знаємо, що навколо Бети Живописця є дві масивні планети, а далі — пояс маленьких тіл, які стикаються і розбиваються", — говорить Кріс Старк з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA. "Але наскільки ця система схожа на нашу Сонячну систему? Чи може пил і водяний лід із зовнішнього поясу зрештою потрапити у внутрішню частину системи? Це деталі, які ми можемо розкрити разом з Веббом".

[ + – ] Пил у системі Бети Живописця може утворюватися за рахунок зіткнень великих планетезималей. Ілюстрація. Фото: wikipedia

Знімки Вебба дозволять дослідникам вивчити, як маленькі порошинки взаємодіють з планетами, присутніми в цій системі. Крім того, Вебб деталізує всю дрібний пил, що виходить з кам'янистих об'єктів, що дозволить ученим зробити висновок про наявність більших кам'яних тіл і їх розподіл у системі. Вони також уважно вивчать, як пил розсіює світло, повторно поглинає і повторно випромінює його, що дозволить їм визначити, з чого складається пил. Учені також оцінять, наскільки ця система схожа на нашу Сонячну систему, щоб зрозуміти, чи є склад нашої Сонячної системи унікальним.

"Ми проаналізуємо дані Вебба, щоб нанести на карту розташування пилу і газу — і з'ясувати їхній детальний склад", — говорить Крістін Чен з Інституту досліджень космосу NASA в Балтиморі, штат Меріленд. "Порошинки — це "відбитки пальців" планетезималей, які ми не можемо бачити безпосередньо, і вони можуть розповісти нам про те, з чого складаються ці планетезимали і як вони утворилися".

Ці дослідження можливі тільки тому, що телескоп Вебб був розроблений для створення чітких знімків з високим дозволом в інфрачервоному світлі.

У Вебба є ще одна перевага — його положення в просторі. Веббу не перешкоджатиме атмосфера Землі, яка відфільтровує деякі типи світла, зокрема кілька інфрачервоних діапазонів довжин хвиль. Ця обсерваторія вперше дозволить дослідникам зібрати більш повні дані про Бету Живописця.

Космічний телескоп Джеймса Вебба стане головною у світі космічною науковою обсерваторією, коли він буде запущений восени 2021 року.