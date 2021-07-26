Всего 63 световых года от нас. Первой целью космического телескопа Уэбба будет необычная планетная система

Планеты, пыль и обломки – все, что окружает звезду Бета Живописца станет предметом первых исследований нового космического телескопа.

Планетные системы включают в себя, кроме звезды-хозяина и планет, еще и пыль, а также диск с обломками, оставшимися после образования планет. В Солнечной системе, например, есть пояс Койпера, который начинается за Нептуном. Но более молодые планетные системы менее "организованы". Такой является планетная система Беты Живописца, которая находится от нас на расстоянии в 63 световых года, состоящая из звезды и двух планет. Несмотря на то, что за этой системой ученые наблюдают около 30 лет, все еще известно немного об общей структуре системы. Вот почему новый космический телескоп Уэбба будет изучать именно эту планетную систему, сообщает Scitechdaily.

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В составе этой планетной системы, кроме как минимум двух планет, есть еще множество более мелких каменистых тел и диск из пыли. Ученые хотят лучше понять структуру и свойства пыли, чтобы лучше интерпретировать то, что происходит в системе.

Бета Живописца регулярно изучают в радио-, инфракрасном и видимом свете с 1980-х годов. Сама звезда вдвое массивнее нашего Солнца и немного горячее, но при этом значительно моложе. Солнцу 4,6 миллиарда лет, а возраст Беты Живописца примерно 20 миллионов лет. У звезды есть по крайней мере две планеты, которые намного массивнее Юпитера. Но эта планетная система примечательна тем, что именно здесь были обнаружены первые экзокометы (кометы в других системах).

Внешнее кольцо пыли и обломков в системе является местом, где происходит много активности. Обломки могут сталкиваться и разбиваться на гораздо более мелкие части, из-за чего образуется много пыли.

"Мы знаем, что вокруг Беты Живописца есть две массивные планеты, а дальше — пояс маленьких тел, которые сталкиваются и разбиваются", — говорит Крис Старк из Центра космических полетов имени Годдарда NASA. "Но насколько эта система похожа на нашу Солнечную систему? Может ли пыль и водяной лед из внешнего пояса в конечном итоге попасть во внутреннюю часть системы? Это детали, которые мы можем раскрыть вместе с Уэббом".

[ + – ] Пыль в системе Беты Живописца может образовываться за счет столкновений крупных планетезималей. Иллюстрация. Фото: wikipedia

Снимки Уэбба позволят исследователям изучить, как маленькие пылинки взаимодействуют с планетами, присутствующими в этой системе. Кроме того, Уэбб детализирует всю мелкую пыль, исходящую с каменистых объектов, что позволит ученым сделать вывод о наличии более крупных каменных тел и их распределении в системе. Они также внимательно изучат, как пыль рассеивает свет, повторно поглощает и повторно излучает его, что позволит им определить, из чего состоит пыль. Ученые также оценят, насколько эта система похожа на нашу Солнечную систему, чтобы понять, является ли состав нашей Солнечной системы уникальным.

"Мы проанализируем данные Уэбба, чтобы нанести на карту расположение пыли и газа — и выяснить их подробный состав", — говорит Кристин Чен из Института исследований космоса NASA в Балтиморе, штат Мэриленд. "Пылинки – это "отпечатки пальцев" планетезималей, которые мы не можем видеть напрямую, и они могут рассказать нам о том, из чего состоят эти планетезимали и как они образовались".

Эти исследования возможны только потому, что телескоп Уэбб был разработан для создания четких снимков с высоким разрешением в инфракрасном свете.

У Уэбба есть еще одно преимущество — его положение в пространстве. Уэббу не будет препятствовать атмосфера Земли, которая отфильтровывает некоторые типы света, в том числе несколько инфракрасных диапазонов длин волн. Эта обсерватория впервые позволит исследователям собрать более полные данные о Бете Живописца.

Космический телескоп Джеймса Уэбба станет главной в мире космической научной обсерваторией, когда он будет запущен в осенью 2021 года.