В дом блогера-миллионщицы попали обломки "Шахеда" (фото)

По словам блогера, ее 1,5-летний сын в этот момент крепко спал и ничего не слышал, однако они с мужем очень испугались.

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В многоэтажный дом, где живет известная блогерша Яна Дога, за которой в сети ТікТок следит более 11 миллионов подписчиков, которая в свое время участвовала в шоу "Супермама", попали обломки от "Шахеда". Об этом блогерша сообщила у себя на странице в Инстаграм.

Так, по словам Яны, во время ночной тревоги, благодаря силам ПВО, удалось сбили летающее устройство, обломки которого разлетелись в районе, где они живут. Часть из них попала в многоэтажку, где находится квартира блогера.

Яна Дога Фото: Скрин видео

"Нам в 2 часа ночи прилетел Шахед возле дома. Это было очень страшно. Обломки попали в наш дом", — сообщила блогерша.

В подробности Яна Дога не стала вдаваться, заявила, что, к счастью, ее сын Стефан, которому всего 1 год и 10 месяцев, ничего не слышал и крепко спал.

Яна Дога с мужем Фото: instagram.com/yanadogaa/

Кто такая Яна Дога?

Яна Дога — украинский блогер с многомиллионной аудиторией, родом из Одесской области (город Измаил). Сейчас живет в Киеве. Яна Дога замужем за мужем, по имени Святослав. Пара вместе около 15 лет. Совместно имеют 1,5-летнего сына Стефана.

Так, в сети ТікТок на нее подписаны более 11 миллионов пользователей, а в сети Инстаграм — 674 тысячи.

Известно, что блогерша имеет собственный бренд средств ухода, а также вместе с мужем проводит курс, в которых учит людей зарабатывать в интернете с нуля. В свое время семья Дога тесно дружила с Александром Волошиным и Анной Тринчер. Однако впоследствии между семьями произошло недоразумение, о котором они до сих пор ничего не рассказывают. Но на фоне этого дружба семьями завершилась. После развода Анны Тринчер и Александра Волошина, Яна Дога возобновила общение с певицей.

В 2023 году Дога стала участницей проекта "Супермама" в котором попала в скандал, из-за своей роскошной жизни. Тогда блогера обвинили в неуплате налогов.

Напомним, ранее мы писали, что блогер-миллионница рассказала, за что ее заблокировала Светлана Лобода.

Кроме этого, Фокус писал, что блогер, имеющая награду от ГУР, сравнила Украину с РФ и высказалась о мобилизации.