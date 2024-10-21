У будинок блогерки-мільйонниці влучили уламки "Шахеда" (фото)

За словами блогерки, її 1,5-річний син у цей момент міцно спав та нічого не чув, однак вони з чоловіком дуже злякалися.

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У багатоповерховий будинок, де живе відома блогерка Яна Дога, за якою в мережі ТікТок стежать понад 11 мільйонів підписників, і яка свого часу брала участь в шоу "Супермама", потрапили уламки від "Шахеда". Про це блогерка повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, за словами Яни, під час нічної тривоги, завдяки силам ППО, вдалося збили літальний пристрій, уламки якого розлетілися в районі, де вони живуть. Частина з них влучила в багатоповерхівку, де розташована квартира блогерки.

Яна Дога Фото: Скрін відео

"Нам о другій ночі прилетів Шахед біля дому. Це було дуже страшно. Уламки влучили в наш будинок", — повідомила блогерка.

В подробиці Яна Дога не стала вдаватися, заявила, що, на щастя, її син Стефан, якому лише 1 рік та 10 місяців, нічого не чув і міцно спав.

Яна Дога з чоловіком Фото: instagram.com/yanadogaa/

Хто така Яна Дога?

Яна Дога — українська блогерка з багатомільйонною аудиторією, родом з Одеської області (місто Ізмаїл). Нині живе в Києві. Яна Дога одружена з чоловіком на ім’я Святослав. Пара разом близько 15 років. Мають 1,5-річного сина Стефана.

Так, у мережі ТікТок на неї підписані понад 11 мільйонів користувачів, а в мережі Інстаграм — 674 тисячі.

Відомо, що блогерка має власний бренд засобів догляду, а також разом з чоловіком проводить курс, в яких вчить людей заробляти в інтернеті з нуля. Свого часу родина Дога тісно товаришувала з Олександром Волошиним та Анною Трінчер. Однак згодом між родинами сталося непорозуміння, про яке вони досі нічого не розповідають. Але на тлі цього дружба родинами завершилася. Після розлучення Анни Трінчер та Олександра Волошина, Яна Дога відновила спілкування зі співачкою.

У 2023 році Дога стала учасницею проєкту "Супермама", на якому втрапила в скандал через своє розкішне життя. Тоді блогерку звинуватили в несплаті податків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка-мільйонниця розповіла, за що її заблокувала Світлана Лобода.

Крім цього, Фокус писав, що блогерка, що має відзнаку від ГУР, порівняла Україну з РФ і висловилася про мобілізацію.