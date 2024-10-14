Блогерка, що має відзнаку від ГУР, порівняла Україну з РФ та висловилась про мобілізацію

Ксюша Манекен звинуватила українців у замовчуванні "справжніх проблем". Вона поділилась, що фізично почувається погано через відео затримань військовозобов’язаних.

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Блогерка та власниця шлюбного агентства Оксана Волощук, відома під псевдонімом Ксюша Манекен, 14 жовтня висловилась про мобілізацію в Україні. Про це відомо з її профілю у соцмережах.

Блогерка опублікувала відео затримання молодого чоловіка військовими. На кадрах чутно його крики та видно, як доросла жінка намагається його "відбити", але люди в балаклавах під руки відводять її в бік.

Манекен заявила, що нині в українському суспільстві заведено "нищити публічних людей чи бренди", але про "справжні проблеми" та корупцію усі мовчать через страх.

"Так от, мені набридло мовчати — кожного разу, коли я бачу подібні відео, мені фізично погано. Це жах і так не повинно бути. Якщо ви вважаєте інакше — мовчки відпишіться. Дякую", — написала вона.

Розповідь Ксюши Манекен в Instagram від 14 жовтня Фото: Скриншот

Фокус з’ясував, що відео було опубліковане у соцмережах 12 жовтня. Автори контенту передавали, що парубка намагалися змусити сісти у бус поліції. Також зазначалось, що поблизу місця подій розташований спортзал і здається дивним, що військові у балаклавах приховують обличчя, хоча мали б представитись і показати посвідчення.

Інцидент, як повідомлялось, стався на вулиці Шафарика у Львові. У Львівському обласному ТЦК його не коментували, однак 12 жовтня попереджали про проведення оповіщення військовозобов’язаних щодо військового обліку з залученням поліції.

Фото з місця подій Фото: Львівич

Також Манекен опублікувала обрізане відео з радником голови Офісу президента Михайло Подоляком. На кадрах він обіцяє росіянам, що "буде все гірше і гірше", зокрема буде заборонено виїжджати з країни, брати кредити, відкривати бізнеси та керувати машиною. Політик наголошує, що вороже суспільство перетворилось на повноцінних рабів, адже їх використовують як м’ясо, відправляючи гинути за незрозумілі цілі. Він додає, що відмовитись від повістки не можна, адже тепер їх у РФ відправляють в електронному кабінеті.

"А це точно про Росію?", — підписала відео блогерка.

Розповідь Ксюши Манекен в Instagram від 14 жовтня Фото: Скриншот

Фокус з’ясував, що вирізані кадри — з коментаря Подоляка в ефірі телемарафону. Відповідний запис був опублікований 11 квітня 2023 року, представник ОП коментував запровадження електронних повісток у РФ.

Слова Подоляка, які використала Манекен — з 2:08 та 3:54

"Але, не дивлячись на всі вчинки влади, ми повинні підтримувати тих, хто бореться за нашу з вами змогу жити нормальне життя", — підкреслила Манекен.

Розповідь Ксюши Манекен в Instagram від 14 жовтня Фото: Скриншот

У наступних розповідях вона закликала українців донатити, пообіцявши розіграти браслет з білого золота. На зібрані гроші буде придбана машина для ГУР.

Нагадаємо, у 2022 році Ксюша Манекен заявила, що отримала медаль від ГУР за "За співпрацю з військовою розвідкою". Це спровокувало хвилю хейту, адже блогерці пригадали, що вона не вважала важливим, чий Крим.

Днями стало відомо про серію рейдів працівників ТЦК. Нардеп та член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко пояснив, чому військові були змушені шукати військовозобов’язаних по концертах і ресторанах.