Блогерка Ксюша Манекен, яка отримала відзнаку від ГУР, вийшла заміж (фото)

Ксюша Манекен офіційно заручилася зі своїм хлопцем у квітні 2024 року. Пара вирішила відсвяткувати весілля саме восени.

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31-річна українська блогерка та власниця шлюбного агентства Ксюша Манекен (справжнє імʼя — Оксана Волощук) офіційно вийшла заміж за свого бойфренда, архітектора Андрія Дому. Подія відбулася вчора, 17 вересня, радісною звісткою у себе на сторінці поділилася сама блогерка.

Зокрема, спочатку Ксюша опублікувала фото витягу з Дії, на якому офіційно завірено, що блогерка вийшла заміж. Підписала вона його словами: "Офіційно чоловік і дружина".

Далі блогерка поділилася переживаннями напередодні церемонії і подякувала організаторам, які оперативно погодилися змінити концепцію весілля. Вже потім дівчина показала, що почав іти дощ.

Ксюша Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/

За інформацією фотографині Міри М, яка була присутня на церемонії пара святкувала весілля в Одесі. Вона також опублікувала фрагмент самої церемонії і фото зі святкувань, на яких можна побачити, що на весіллі Ксюша мала два вбрання.

Весілля Ксюші Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Весілля Ксюші Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Весілля Ксюші Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Весілля Ксюші Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Весілля Ксюші Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Весілля Ксюші Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/

Сукня для основної частини весілля блогерки була створена українською дизайнеркою Ельвірою Гасановою. На фото можна розгледіти, що сукня блогерки мала приталену форму нижче стегон, а знизу мала прямі вставки, на спині була накидка, схожа на крила. Вже згодом Ксюша Манекен одягла прозору мереживну сукню до підлоги. Обранець блогерки для церемонії обрав класичний чорний костюм і білу сорочку.

Хто така Ксюша Манекен?

Оксана Волощук — це справжнє ім’я блогерки Ксюші Манекен. Жінка родом із Кременчука Полтавської області. Має власний блог, за яким стежать понад 426 тисяч підписників.

Відомо, що здобула освіту в столиці в університеті культури та мистецтва. В одному зі своїх інтервʼю Манекен зізналася, що у 19-річному віці працювала в ескорті. Такою роботою дівчина займалася протягом чотирьох років. Згодом відкрила власну шлюбну агенцію.

У 2022 році Ксюша фігурувала у скандалі з державною нагородою від ГУР. Тоді блогерка поділилася в мережі, що отримала медаль від ГУР за "За співпрацю з військовою розвідкою". Через це на блогерку активно почала литися критика та хейт. Причиною цьому стало те, що раніше Ксюша Манекен заявила, що не важливо чий Крим, головне, щоб там було мирно.

Нагадаємо, до 14 жовтня на сторінці Фокусу проходить онлайн-голосування за топ 50 українських блогерів, в якому ви можете підтримати того, за ким стежите ви.