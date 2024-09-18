Блогерша Ксюша Манекен, получившая награду от ГУР, вышла замуж (фото)

Ксюша Манекен официально обручилась со своим парнем в апреле 2024 года. Пара решила отпраздновать свадьбу именно осенью.

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31-летняя украинская блогерша и владелица брачного агентства Ксюша Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) официально вышла замуж за своего бойфренда архитектора Андрея Дома. Событие произошло вчера, 17 сентября, радостной вестью у себя на странице поделилась сама блогерша.

В частности, сначала Ксюша опубликовала фото выписки из Дії, на котором официально заверено, что блогерша вышла замуж. Подписала она его словами: "Официально муж и жена".

Далее блогерша поделилась переживаниями накануне церемонии и поблагодарила организаторов, которые оперативно согласились изменить концепцию свадьбы. Уже потом девушка показала, что начал идти дождь.

Ксения Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/

По информации фотографа Миры М, которая присутствовала на церемонии пара праздновала свадьбу в Одессе. Она также опубликовала фрагмент самой церемонии и фото с празднований, на которых можно увидеть, что на свадьбу Ксюша надевала два наряда.

Свадьба Ксюши Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Свадьба Ксюши Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Свадьба Ксюши Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Свадьба Ксюши Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Свадьба Ксюши Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/ Свадьба Ксюши Манекен Фото: instagram.com/miramiller.art/

Платье для основной части свадьбы блогера было создано украинским дизайнером Эльвирой Гасановой. На фото можно разглядеть, что платье Манекен имело приталенную форму ниже бедер, а снизу имело прямые вставки, на спине была накидка похожая на крылья. Уже потом Ксюша Манекен надела прозрачное кружевное платье в пол. Избранник блогера для церемонии выбрал классический черный костюм и белую рубашку.

Кто такая Ксюша Манекен?

Оксана Волощук — это настоящее имя блогера Ксюши Манекен. Женщина родом из Кременчуга Полтавской области. Имеет блог, за которым следят более 426 тысяч подписчиков.

Известно, что получила образование в столице в университете культуры и искусства. В одном из своих интервью Манекен призналась, что в 19-летнем возрасте работала в эскорте. Такой работой девушка занималась в течение четырех лет. Впоследствии открыла собственное брачное агентство.

В 2022 году Ксюша фигурировала в скандале с государственной наградой от ГУР. Тогда блогерша поделилась в сети, что получила медаль от ГУР за "За сотрудничество с военной разведкой". Из-за этого на блогера активно начала литься критика и хейт. Причиной этому стало то, что ранее Ксюша Манекен заявила, что не важно, чей Крым, главное, чтобы там было мирно.

Напомним, до 14 октября на странице Фокуса проходит онлайн-голосование за топ-50 украинских блогеров, в котором вы можете поддержать того, за кем следите вы.