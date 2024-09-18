Блогерша Ксюша Манекен, получившая награду от ГУР, вышла замуж (фото)
Ксюша Манекен официально обручилась со своим парнем в апреле 2024 года. Пара решила отпраздновать свадьбу именно осенью.
31-летняя украинская блогерша и владелица брачного агентства Ксюша Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук) официально вышла замуж за своего бойфренда архитектора Андрея Дома. Событие произошло вчера, 17 сентября, радостной вестью у себя на странице поделилась сама блогерша.
В частности, сначала Ксюша опубликовала фото выписки из Дії, на котором официально заверено, что блогерша вышла замуж. Подписала она его словами: "Официально муж и жена".
Далее блогерша поделилась переживаниями накануне церемонии и поблагодарила организаторов, которые оперативно согласились изменить концепцию свадьбы. Уже потом девушка показала, что начал идти дождь.
По информации фотографа Миры М, которая присутствовала на церемонии пара праздновала свадьбу в Одессе. Она также опубликовала фрагмент самой церемонии и фото с празднований, на которых можно увидеть, что на свадьбу Ксюша надевала два наряда.
Платье для основной части свадьбы блогера было создано украинским дизайнером Эльвирой Гасановой. На фото можно разглядеть, что платье Манекен имело приталенную форму ниже бедер, а снизу имело прямые вставки, на спине была накидка похожая на крылья. Уже потом Ксюша Манекен надела прозрачное кружевное платье в пол. Избранник блогера для церемонии выбрал классический черный костюм и белую рубашку.
Кто такая Ксюша Манекен?
Оксана Волощук — это настоящее имя блогера Ксюши Манекен. Женщина родом из Кременчуга Полтавской области. Имеет блог, за которым следят более 426 тысяч подписчиков.
Известно, что получила образование в столице в университете культуры и искусства. В одном из своих интервью Манекен призналась, что в 19-летнем возрасте работала в эскорте. Такой работой девушка занималась в течение четырех лет. Впоследствии открыла собственное брачное агентство.
В 2022 году Ксюша фигурировала в скандале с государственной наградой от ГУР. Тогда блогерша поделилась в сети, что получила медаль от ГУР за "За сотрудничество с военной разведкой". Из-за этого на блогера активно начала литься критика и хейт. Причиной этому стало то, что ранее Ксюша Манекен заявила, что не важно, чей Крым, главное, чтобы там было мирно.
Напомним, до 14 октября на странице Фокуса проходит онлайн-голосование за топ-50 украинских блогеров, в котором вы можете поддержать того, за кем следите вы.