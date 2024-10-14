Блогер, имеющая награду от ГУР, сравнила Украину с РФ и высказалась о мобилизации

Ксюша Манекен обвинила украинцев в замалчивании "настоящих проблем". Она поделилась, что физически чувствует себя плохо из-за видео задержаний военнообязанных.

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Блогер и владелица брачного агентства Оксана Волощук, известная под псевдонимом Ксюша Манекен, 14 октября высказалась о мобилизации в Украине. Об этом известно из ее профиля в соцсетях.

Блогер опубликовала видео задержания молодого человека военными. На кадрах слышны его крики и видно, как взрослая женщина пытается его "отбить", но люди в балаклавах под руки отводят ее в сторону.

Манекен заявила, что сейчас в украинском обществе принято "уничтожать публичных людей или бренды", но о "настоящих проблемах" и коррупции все молчат из-за страха.

"Так вот, мне надоело молчать — каждый раз, когда я вижу подобные видео, мне физически плохо. Это ужас и так не должно быть. Если вы считаете иначе — молча отпишитесь. Спасибо", — написала она.

Рассказ Ксюши Манекен в Instagram от 14 октября Фото: Скриншот

Фокус выяснил, что видео было опубликовано в соцсетях 12 октября. Авторы контента передавали, что парня пытались заставить сесть в бус полиции. Также отмечалось, что вблизи места событий расположен спортзал и кажется странным, что военные в балаклавах скрывают лица, хотя должны были бы представиться и показать удостоверение.

Инцидент, как сообщалось, произошел на улице Шафарика во Львове. Во Львовском областном ТЦК его не комментировали, однако 12 октября предупреждали о проведении оповещения военнообязанных по воинскому учету с привлечением полиции.

Фото с места событий Фото: Львівич

Также Манекен опубликовала обрезанное видео с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. На кадрах он обещает россиянам, что "будет все хуже и хуже", в частности будет запрещено выезжать из страны, брать кредиты, открывать бизнес и управлять машиной. Политик отмечает, что вражеское общество превратилось в полноценных рабов, ведь их используют как мясо, отправляя погибать за непонятные цели. Он добавляет, что отказаться от повестки нельзя, ведь теперь их в РФ отправляют в электронном кабинете.

"А это точно про Россию?", — подписала видео блогер.

Рассказ Ксюши Манекен в Instagram от 14 октября Фото: Скриншот

Фокус выяснил, что вырезанные кадры — из комментария Подоляка в эфире телемарафона. Соответствующая запись была опубликована 11 апреля 2023 года, представитель ОП комментировал введение электронных повесток в РФ.

Слова Подоляка, которые использовала Манекен — с 2:08 и 3:54

"Но, несмотря на все поступки власти, мы должны поддерживать тех, кто борется за нашу с вами возможность жить нормальную жизнь", — подчеркнула Манекен.

История Ксюши Манекен в Instagram от 14 октября Фото: Скриншот

В следующих историях она призвала украинцев донатить, пообещав разыграть браслет из белого золота. На собранные деньги будет приобретена машина для ГУР.

Напомним, в 2022 году Ксюша Манекен заявила, что получила медаль от ГУР за "За сотрудничество с военной разведкой". Это спровоцировало волну хейта, ведь блогеру припомнили, что она не считала важным, чей Крым.

На днях стало известно о серии рейдов работников ТЦК. Нардеп и член оборонного комитета Рады Александр Федиенко объяснил, почему военные были вынуждены искать военнообязанных по концертам и ресторанам.