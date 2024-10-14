"Каких еще законов вам не хватает": нардеп отреагировал на 6 млн граждан, игнорирующих ТЦК (видео)

Граждане Украины должны выполнить конституционный долг и стать на учет в терцентрах комплектования, заявил нардеп Александр Федиенко. Кроме того, лица, которые берут взятки за медсправки, должны идти в тюрьму.

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Народные депутаты приняли ряд законов по мобилизации и их вполне достаточно, чтобы создать условия для пополнения рядов ВСУ. Люди действительно сбегают от работников территориальных центров комплектования — таких на сегодня 6 млн человек. Кроме того, некоторые дают взятки и платят штрафы. Впрочем, это не связано с какими-то недоработками органов власти. О деталях поиска мобилизационных резервов 52-летний народный депутат и член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко рассказал во время интервью "Радио Свобода".

Рейды ТЦК и мобилизация — комментарий нардепа Федиенко см. с 17:35

Федиенко отреагировал на слова журналистки, заявившей о 6 млн украинцев, которые не обновили военно-учетные данные в ТЦК и теперь их задерживают в развлекательных заведениях, ресторанах и даже на свадьбах. Нардеп напомнил, что все граждане Украины согласно Конституции обязаны защищать страну и, среди прочего, прийти в военкомат и предоставить актуальную информацию о себе. Вместо этого они согласны платить штрафы и прятаться, пока военные Сил обороны находятся на фронте и защищают от наступления ВС РФ.

"Какой нужно еще принять закон, чтобы стимулировать. Эти 6 млн, как вы сказали, должны прийти согласно действующему законодательству, стать на учет и обновить свои данные", — подчеркнул политик.

После этого нардеп отреагировал на то, что гражданам нужна какая-то особая "риторика", чтобы выполнить свой долг, и что им приходится платить взятки в военкоматах или медкомиссиях, или платить во время экономического бронирования. Относительно взяточничества Федиенко объяснил, что таких людей нужно наказывать, а по экономическому бронированию согласился, что это не справедливо.

"Когда люди имеют деньги и не воюют, а люди, которые не имеют деньги и воюют, то это несправедливо. А если человек — взяточник, то нужно его сажать в тюрьму. Я понимаю, что многим информационным каналам, возможно, россиянам, нужно расшатывать внутреннее положение в стране", — пояснил член комитета по нацбезопасности.

Рейды ТЦК и мобилизация — детали

Отметим, Федиенко пообщался с "Радио Свобода" после массовых рейдов ТЦК, которые состоялись 11-13 октября по всей Украине. Один из случаев произошел в Киеве: военкомы посетили концерт группы "Океан Эльзы". На видео с места событий военные из военкомата проверяют документы у мужчин, некоторых задерживают, причем отдельные граждане при этом кричат и вырываются.

Во Львов военкомы побывали в ночном клубе EROS Show Bar. Ночной клуб работал во время комендантского часа и был полностью заполнен посетителями мужского пола, среди которых ТЦК провели мероприятия оповещения, заверила пресс-служба учреждения.

Напоминаем, во время разговора с журналистами нардеп Федиенко объяснил, почему терцентры комплектования начали проводить массовые рейды.