"Яких ще законів вам не вистачає": нардеп відреагував на 6 млн громадян, які ігнорують ТЦК (відео)

Громадяни України повинні виконати конституційний обов'язок і стати на облік у терцентрах комплектування, заявив нардеп Олександр Федієнко. Крім того, особи, які беруть хабарі за меддовідки, мають іти у в'язницю.

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Народні депутати ухвалили низку законів щодо мобілізації і їх цілком достатньо, щоб створити умови для поповнення рядів ЗСУ. Люди дійсно тікають від працівників територіальних центрів комплектування — таких на сьогодні 6 млн осіб. Крім того, дехто дає хабарі і платить штрафи. Втім, це не пов'язано з якимись недопрацювання органів влади. Про деталі пошуку мобілізаційних резервів 52-річний народний депутат та член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

Рейди ТЦК та мобілізація — коментар нардепа Федієнка див. із 17:35

Федієнко відреагував на слова журналістки, яка заявила про 6 млн українців, які не оновили військово-облікові дані в ТЦК і тепер їх затримують у розважальних закладах, ресторанах і навіть на весіллях. Нардеп нагадав, що усі громадяни України згідно з Конституцією мають обов'язок захищати країну і, зокрема, прийти у військкомат і надати актуальну інформацію про себе. Натомість вони згодні платити штрафи і ховатись, поки військові Сил оборони перебувають на фронті та захищають від наступу ЗС РФ.

"Який потрібно ще прийняти закон, щоб стимулювати. Ці 6 млн, як ви сказали, повинні прийти згідно з чинним законодавством, стати на облік і оновити свої дані", — наголосив політик.

Після цього нардеп відреагував на те, що громадянам потрібна якась особлива "риторика", щоб виконати свій обов'язок, і що їм доводиться платити хабарі у військкоматах чи медкомісіях, чи платити під час економічного бронювання. Щодо хабарництва Федієнко пояснив, що таких людей потрібно карати, а щодо економічного бронювання погодився, що це не справедливо.

"Коли люди мають гроші і не воюють, а люди, які не мають гроші і воюють, то це несправедливо. А якщо людина — хабарник, то потрібно його саджати в тюрму. Я розумію, що багатьом інформаційним каналам, можливо, росіянам, потрібно розхитувати внутрішній стан в країні", — пояснив член комітету з нацбезпеки.

Рейди ТЦК та мобілізація — деталі

Зазначимо, Федієнко поспілкувався з "Радіо Свобода" після масових рейдів ТЦК, які відбулись 11-13 жовтня по усій Україні. Один з випадків відбувся у Києві: військкоми завітали на концерт гурту "Океан Ельзи". На відео з місця подій військові з військкомату перевіряють документи у чоловіків, декого затримують, причому окремі громадяни до того ж кричать та вириваються.

У Львові військкоми побували у нічному клубі EROS Show Bar. Нічний клуб працював під час комендантської години і був вщент заповнений відвідувачами чоловічої статі, серед яких ТЦК провели заходи оповіщення, запевнила пресслужба установи.

Нагадуємо, під час розмови з журналістами нардеп Федієнко пояснив, чому терцентри комплектування почали проводити масові рейди.