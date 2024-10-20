Блогерка-мільйонниця розповіла за що її заблокувала Світлана Лобода (відео)

Світлана Лобода досі не розблокувала блогерку у своїх соціальних мережах. Людмила ЛУцук вперше розповіла, чому так сталося.

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Українська блогерка Людмила Луцук (Люда з Голлівуду) за якою слідкує понад 1,4 мільйона підписників в мережі Інстаграм розповіла, що свого часу її заблокувала українська співачка Світлана Лобода. Який конфлікт виник між блогеркою та співачкою вона розповіла в інтерв’ю Василя Тимошенко.

Так, блогерка зізналася, що коли починала свою блогерську діяльність, щоб набрати аудиторію вона намірена заходила на профіль відомих людей і залишала під ними коментарі. Один з таких коментарів вона написала і під світлиною співачки.

"Як я набирала свою першу аудиторію, я і набирала органічно, мені треба було, щоб мене помітили. Під всіма відомими людьми, постами я писала коментарі. Світлані Лободі я написала коментар: "Свєта, якась ти дуже худа. Дай я тобі пришлю банку сала". І мене одразу заблокували. Я не знаю, чи це Світлана, чи її менеджери повідомлення видаляють. Це смішно було. Вона ж могла посміятися", — сказала Людмила Луцук.

За словами блогерки, що з того часу минуло дуже багато, однак і досі артистка не розблокувала її.

Хто така Людмила Луцук?

Людмила Луцук — блогерка родом з міста Березань. Починала свою блогерську кар’єру живучи в гуртожитку і знімаючи гумористичні відео. Вона не соромилася показувати, в яких умовах їм доводиться жити з чоловіком маючи маленьку дитину. Контент Людмили зацікавлював все більшу аудиторію. Нині за нею слідкують понад 1,4 читачів в мережі Інстаграм.

За цей час блогерка купила кілька квартир в Києві та елітну автівку. Нині вона одружена з чоловіком, на ім’я Олег. Пара виховує двох дітей — Марка та Ореста. У зв’язку з війною родина переїхала зі столиці до Тернополя. Нині з гумористичного блогу, сторінка Людмили перетворилася у фешн. Зараз Людмила ділиться з підписниками модою, стилем.

Нагадаємо, раніше ми писали, що LOBODA у власний день народження презентувала новий трек.

Крім цього, Фокус писав, як працювала таксистом та що її пов'язує з Мадонною: 10 маловідомих фактів про Світлану Лободу.