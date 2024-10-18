LOBODA у власний день народження презентувала новий трек (відео)

За словами Світлани Лободи, її нова робота про любов у найтемніші часи. Вона додала, що виношувала новий трек доволі довгий час, який нарешті настав для неї.

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Світлана Лобода у свій день народження презентувала нову пісню "Любов до кінця світу", промовідео під яку створила з кадрів, які знімала по всьому світу під час гастролей. Відеороботою артистка поділилася у себе на офіційній сторінці в Інстаграм.

Так, сьогодні, 18 жовтня, Світлані виповнюється 42 роки. У цей день LOBODA вирішила презентувати шанувальникам новий реліз.

Співачка пояснила, що віра у чисте, вічне кохання – це один із головних рушіїв її творчості, попри жорстокість і цинічність нашого часу. За її словами, новий трек як ніколи вчасно нагадує про те, що справжня любов має бути непохитною фортецею навіть у найтемніші часи.

"День народження для мене – це завжди свято вдячності. І я дуже хочу, щоб ви також це відчули. Вічне кохання – не просто слова. Воно не боїться кінця, тому що йому не потрібні умови для існування. Воно залишиться, навіть якщо зникне абсолютно все", – прокоментувала прем’єру LOBODA.

Артистка також розповіла, що промо-кадри до релізу були зняті по всьому світу під час її численних гастролей.

"Любов до кінця світу – це пісня, над якою я працювала роками, але постійно відкладала її, ніби відчувала, що її час ще не настав. І ось зараз він настав", – поділилася артистка.

Нагадаємо, що Світлана Лобода дала ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу в якому поділилася подробицями свого життя.