LOBODA в собственный день рождения презентовала новый трек (видео)

По словам Светланы Лободы, ее новая работа о любви в самые темные времена. Она добавила, что вынашивала новый трек довольно долгое время, которое наконец наступило для нее.

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Светлана Лобода в свой день рождения презентовала новую песню "Любовь до конца света", промо-видео под которую создала из кадров, которые снимала по всему миру во время гастролей. Видеоработой артистка поделилась у себя на официальной странице в Инстаграм.

Так, сегодня, 18 октября, Светлане исполняется 42 года. В этот день LOBODA решила презентовать поклонникам новый релиз.

Певица объяснила, что вера в чистую, вечную любовь — это один из главных двигателей ее творчества, несмотря на жестокость и циничность нашего времени. По ее словам, новый трек как никогда вовремя напоминает о том, что настоящая любовь должна быть непоколебимой крепостью даже в самые темные времена.

"День рождения для меня — это всегда праздник благодарности. И я очень хочу, чтобы вы также это почувствовали. Вечная любовь — не просто слова. Она не боится конца, потому что ей не нужны условия для существования. Она останется, даже если исчезнет абсолютно все", — прокомментировала премьеру LOBODA.

Артистка также рассказала, что промо-кадры к релизу были сняты по всему миру во время ее многочисленных гастролей.

"Любовь до конца света — это песня, над которой я работала годами, но постоянно откладывала ее, будто чувствовала, что ее время еще не пришло. И вот сейчас оно настало", — поделилась артистка.

Напомним, что Светлана Лобода дала эксклюзивное интервью для Фокуса в котором поделилась подробностями своей жизни.