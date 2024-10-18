Як працювала таксистом та що її пов'язує з Мадонною: 10 маловідомих фактів про Світлану Лободу

18 жовтня співачка святкує свій 42-й День народження. В цей день артистка вирішила поділитися невідомими фактами зі свого життя.

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Світлана Лобода — українська співачка, яка вже більше 20 років виступає на сцені. Сьогодні, 18 жовтня артистка святкує День народження. З нагоди цього свята ексклюзивно для Фокусу співачка поділилася 10 маловідомими фактами зі свого життя.

Підробляла таксистом в студентські роки

Відомо, що артистка закінчила Київську естрадно-циркову академію за класом джазового вокалу, а згодом — Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю менеджмент шоу-бізнесу. Тоді, в студентські роки, аби робити перші кроки на сцені та брати участь у вокальних конкурсах, Світлана бралася за будь-яку роботу, тільки б назбирати на мінусовки для пісень і сценічні костюми. В будні дні співачка навчалася, вихідними — підробляла водієм таксі, а вечорами виступала у складі джаз-бенду.

Підказала Мадонні локацію для зйомки

Так, йдеться про кліп Лободи "Пуля-дура", випущений у 2019 році. Світлана Лобода стала першою артисткою у світі, якій вдалося домовитися про дозвіл на зйомки у Святилищі Богородиці мису Ешпішел біля Лісабона, адже раніше зйомки в цьому місці були заборонені. Не минуло й місяця, як на тій самій локації та в тих самих ракурсах з’явилася Мадонна та відзняла свій кліп "Dark ballet".

Світлана Лобода Фото: Пресслужба

Віртуозно вміє шити

Майбутню зірку привчали до праці з дитинства і маленька Світлана брала на себе усю роботу по дому. Особливо юна Лобода любила перешивати мамині сукні у нові концертні костюми для шкільних ранків та виступів. Відтак, не дивлячись на співпрацю з топовими світовими дизайнерами, костюмерів та стилістів в команді — за потреби, артистка за лічені секунди може власноруч підшити будь-який елемент у концертному костюмі.

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З останнім, до речі, артистка нерідко переписується в Instagram.

Має трьох домашніх улюбленців: двох собак та кролика

До речі, кролика Бусінку Лобода подарувала доньці як карликову породу. В результаті, домашній улюбленець ледь не переріс вже відомого в соціальних мережах мальтіпу Лоло.

Світлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Загальна кількість прослуховувань на стрімінгових майданчиках — більше 600 000 000

На стрімінгових платформах треки артистки прослухали більше 600 мільйонів разів. Якщо всі ці 600 мільйонів разів включити по черзі, то це займе у прихильників 3424 роки.

Попри велику команду, співачка ретельно контролює кожен процес, безперервно вчиться новому та виконує роль власного продюсера

Лобода обожнює режисувати власні кліпи, ба більше — завжди їх монтує, бере безпосередню участь в кожному процесі створення аранжувань до своїх пісень та постановки концертних шоу. Зірка переконана, що лише копітка праця та постійне включення допомагають їй зберігати власну ідентичність в творчості та досягати успіху.

Світлана Лобода Фото: Пресслужба

Вміє грати на барабанах та гітарі

Культове барабанне соло — невід’ємна частина живих шоу Лободи з часів Євробачення. Не дивлячись на різномаїття концертних програм, цей перфоманс незмінно залишається одним з найулюбленіших серед публіки.

Відпрацювала європейський тур зі зламаною рукою

На початку літа 2024 Світлана Лобода отримала серйозний перелом руки під час зйомок кліпу. Не дивлячись на госпіталізацію та гострий біль, артистка не лише продовжила зйомки з гіпсом за кілька годин після інциденту, але й вирушила у запланований концертний тур до 20-річчя творчої діяльності буквально за два дні.

Від початку повномасштабного вторгнення перевела більше мільйона доларів власних коштів на допомогу Україні, зокрема відбудову Ірпеня

Втім, Лобода не вважає за необхідне розповсюджувати надто багато інформації про свою благодійну діяльність. Натомість за неї нерідко висловлюються люди та волонтери, яким допомагає артистка.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу, в якому розповіла про Греммі, стосунки з Нателлою Крапівіною та російську мову.