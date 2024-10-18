Как работала таксистом и что ее связывает с Мадонной: 10 малоизвестных фактов о Светлане Лободе

18 октября певица отмечает свой 42-й День рождения. В этот день артистка решила поделиться неведомыми фактами из своей жизни.

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Светлана Лобода — украинская певица, которая уже более 20 лет выступает на сцене. Сегодня, 18 октября, артистка празднует День рождения. По случаю этого праздника эксклюзивно для Фокуса певица поделилась 10 малоизвестными фактами из жизни.

Подрабатывала таксистом в студенческие годы

Известно, что артистка окончила Киевскую эстрадно-цирковую академию по классу джазового вокала, а затем — Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности менеджмент шоу-бизнеса. Тогда, в студенческие годы, чтобы делать первые шаги на сцене и участвовать в вокальных конкурсах, Светлана принималась за любую работу, только бы собрать на минусовки для песен и сценические костюмы. В будние дни певица училась, выходными — подрабатывала водителем такси, а по вечерам выступала в составе джаз-бэнда.

Подсказала Мадонне локацию для съемки

Так, речь идет о клип Лободы "Пуля-дура", выпущенном в 2019 году. Светлана Лобода стала первой артисткой в мире, которой удалось договориться о разрешении съемок в Святилище Богородицы мыса Эшпишел возле Лиссабона, ведь ранее съемки в этом месте были запрещены. Не прошло и месяца, как на той же локации и в тех же ракурсах появилась Мадонна и сняла свой клип "Dark ballet".

Светлана Лобода Фото: Пресслужба

Виртуозно умеет шить

Будущую звезду приучали к работе с детства и маленькая Светлана брала на себя всю работу по дому. Особенно юная Лобода любила перешивать мамины платья в новые концертные костюмы для школьных утренников и выступлений. Следовательно, несмотря на сотрудничество с мировыми дизайнерами, костюмеров и стилистов в команде — при необходимости, артистка за считанные секунды может собственноручно подшить любой элемент в концертном костюме.

Любимые артисты новой волны — Black Coffee, The Weeknd, Michael Kiwanuka, Sevdaliza, Teddy Swims

С последним, кстати, артистка часто переписывается в Instagram.

Имеет трех домашних любимцев: двух собак и кролика

К слову, кролика Бусинку Лобода подарила дочери как карликовую породу. В результате домашний любимец едва не перерос уже известного в социальных сетях мальтипа Лоло.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Общее количество прослушиваний на стриминговых площадках — более 600 000 000

На стриминговых платформах треки артистки прослушали более 600 миллионов раз. Если все эти 600 миллионов раз включить поочередно, то это займет у поклонников 3424 года.

Несмотря на большую команду певица тщательно контролирует каждый процесс, непрерывно учится новому и исполняет роль собственного продюсера.

Лобода обожает режиссировать собственные клипы, более того — всегда их монтирует, принимает непосредственное участие в каждом процессе создания аранжировок к своим песням и постановке концертных шоу. Звезда убеждена, что только кропотливый труд и постоянное включение помогают ему сохранять собственную идентичность в творчестве и добиваться успеха.

Светлана Лобода Фото: Пресслужба

Умеет играть на барабанах и гитаре.

Культовое барабанное соло — неотъемлемая часть живых шоу Лободы со времен Евровидения. Несмотря на разнообразие концертных программ, этот перформанс неизменно остается одним из самых любимых среди публики.

Отработала европейский тур со сломанной рукой

В начале лета 2024 года Светлана Лобода получила серьезный перелом руки во время съемок клипа. Несмотря на госпитализацию и острую боль, артистка не только продлила съемки с гипсом через несколько часов после инцидента, но и отправилась в запланированный концертный тур к 20-летию творческой деятельности буквально за два дня.

С начала полномасштабного вторжения перевела более миллиона долларов собственных средств на помощь Украине, в том числе восстановление Ирпеня

Впрочем, Лобода не считает необходимым распространять слишком много информации о своей благотворительной деятельности. За нее нередко высказываются люди и волонтеры, которым помогает артистка.

Напомним, ранее Светлана Лобода дала эксклюзивное интервью Фокусу.в котором рассказала о Грэмми, отношениях с Нателлой Крапивиной и русском языке.