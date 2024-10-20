Блогер-миллионница рассказала за что ее заблокировала Светлана Лобода (видео)

Светлана Лобода до сих пор не разблокировала блогера в своих социальных сетях. Людмила ЛУцук впервые рассказала, почему так произошло.

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Украинский блогер Людмила Луцук (Люда из Голливуда) за которой следит более 1,4 миллиона подписчиков в сети Инстаграм рассказала, что в свое время ее заблокировала украинская певица Светлана Лобода. Какой конфликт возник между блогером и певицей она рассказала в интервью Василия Тимошенко.

Так, блогерша призналась, что когда начинала свою блогерскую деятельность, чтобы набрать аудиторию она намеренна заходила на профиль известных людей и оставляла под ними комментарии. Один из таких комментариев она написала и под фотографией певицы.

"Как я набирала свою первую аудиторию, я и набирала органично, мне надо было, чтобы меня заметили. Под всеми известными людьми, постами я писала комментарии. Светлане Лободе я написала комментарий: "Света, какая-то ты очень худая. Дай я тебе пришлю банку сала". И меня сразу заблокировали. Я не знаю, это Светлана, или ее менеджеры сообщения удаляют. Это смешно было. Она же могла посмеяться", — сказала Людмила Луцук.

По словам блогера, что с того времени прошло очень много, однако до сих пор артистка не разблокировала ее.

Кто такая Людмила Луцук?

Людмила Луцук — блогер родом из города Березань. Начинала свою блогерскую карьеру живя в общежитии и снимая юмористические видео. Она не стеснялась показывать, в каких условиях им приходится жить с мужем имея маленького ребенка. Контент Людмилы заинтересовывал все большую аудиторию. Сейчас за ней следят более 1,4 читателей в сети Инстаграм.

За это время блогерша купила несколько квартир в Киеве и элитную машину. Сейчас она замужем за мужем по имени Олег. Пара воспитывает двоих детей — Марка и Ореста. В связи с войной семья переехала из столицы в Тернополь. Сейчас с юмористического блога, страница Людмилы превратилась в фэшн. Сейчас Людмила делится с подписчиками модой, стилем.

Напомним, ранее мы писали, что LOBODA в собственный день рождения презентовала новый трек.

Кроме этого, Фокус писал, как работала таксистом и что ее связывает с Мадонной: 10 малоизвестных фактов о Светлане Лободе.