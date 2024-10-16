Тянут голыми руками: в соцсетях шутят над украинцами, которые собирают КАБы в полях (скриншоты)

Граждане собирают неразорвавшиеся бомбы вместо грибов, а запчасти дронов-камикадзе планируют использовать в хозяйстве. В сети отыскались фото и советы с примерами необычного применения обломков российского оружия.

Related video

Украинцы шутят над отдельными гражданами, которые странно реагируют на предупреждения о пусках российских снарядов, бомб, дронов или ракет. Например, после анонса четырех управляемых авиационных бомб (КАБов) ВС РФ, которые летели в сторону Запорожья и не взорвались, следует подчеркивать, чтобы их не искали и не несли домой. О реакции на предупреждение рассказали на портале "Апостроф".

Журналисты обратили внимание на сообщения ряда пользователей соцсети X (Twitter), которые прокомментировали сообщение мониторингового Telegram-канала "Гнилая черешня". Сообщение появилось в 22:20 15 октября. Авторы объяснили, что россияне запустили КАБы по Запорожью и четыре из них не разорвались, а просто упали на грунт. В связи с этим отдельно обратились к сборщикам металлолома: призвали "не тащить домой" бомбы.

Мемы о войне — предупреждение не собирать КАБы как грибы Фото: Скриншот

В ответ на предупреждение появился ряд шутливых комментариев в соцсети X. Например, автор с ником Livasasid обратилась к жителям Запорожья, которые собирают грибы.

"Грибникам-запорожцам: не собирайте и не тяните б*яки домой!" — говорится в заметке.

Мемы о войне — сообщение о сборе КАБов, как грибов Фото: Скриншот

Под текстом появились реакции пользователей. Граждане объясняли, что отдельные люди почему-то хотят иметь на хозяйстве управляемые авиабомбы. Другие утверждали, что сразу после падения исчезают дроны-камикадзе "шахэды" — их разбирают, потому что они "в хозяйстве пригодятся". Также была версия, что обломками можно якобы быстро перекопать огород.

Мемы о войне — шутки о сборе КАБов Фото: Скриншот Мемы о войне — шутки о фермерах, которые собирают снаряды Фото: Скриншот

Также в сети можно найти примеры того, что граждане принесли домой с полей и лесов, где нашли обломки российского оружия. Пользовательница с ником "Сухоцвет" их использует как реквизит для фотографирования хендмейд-украшений. В заметке автора с ником rusophob1a есть фотография тачки из-под Изюма Харьковской области, в которую местные фермеры собрали кучу обломков снарядов.

Мемы о войне — фото обломка, как реквизита Фото: Скриншот Мемы о войне — фото тачки с обломками ракет ВС РФ Фото: X (Twitter)

Между тем ГСЧС с первых дней полномасштабного вторжения отмечает, что гражданам нельзя приближаться к местам падения российских ракет, бомб и дронов. Кроме того, категорически запрещается собирать обломки на металлолом, касаться или хранить "не память".

Отметим, ранее Фокус писал о волне мемов, которые создают украинцы в ответ на различные события войны. Например, зимой 2024 года они шутили с уничтожением самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, которое произошло над Азовским морем. Были изображения с давно покойным российским певцом Иосифом Кобзоном, который держал самолет в руках, как игрушку. Также художники создали смешные коллажи, в которых на крыше самолета сидит пес Патрон и готовится сбрасывать бомбы-банки с огурцами.

Напоминаем, в июле пресс-служба 22 бригады ВСУ рассказала об украинце, который фигурировал в шуточном меме "побацим-побацим".