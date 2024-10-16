Побеждать количество качеством: в Nammo рассказали о конкуренции с российским ВПК

Директор компании Мортен Брандтзег считает, что соревноваться с россиянами в области производства боеприпасов бесполезно. Европейским производителям нужно сделать акцент на технологическом преимуществе.

Related video

Европейские страны и США не могут соревноваться с российскими объемами производства артиллерийских снарядов в формате "один к одному". Вместо этого они должны сфокусируются на повышении качества своей продукции. Об этом заявил генеральный директор норвежской компании Nammo Мортен Брандтзег в интервью Breaking Defense.

Компания Nammo является одним из четырех крупных поставщиков боеприпасов в Европе, наряду с французской Nexter, британской BAE Systems и немецкой Rheinmetall.

"Мы находимся в состоянии войны промышленных мощностей, но конечный результат этого — не соревнование с Россией один на один по объему, а соревнование и увеличение нашего преимущества с помощью технологий; это означает большую дальность, точность, большую продвинутость", — сказал Брандтзег.

По данным CNN, ссылающегося на источники в НАТО, Россия производит около трех миллионов артиллерийских снарядов ежегодно. В то же время Европа и США вместе способны выпустить лишь 1,2 миллиона. Однако европейские страны наращивают производственные мощности, поддерживая оборонную промышленность через государственные субсидии.

Среди таких стран Брандтзег выделил Норвегию, Швецию, Финляндию и Германию, где компании активно развивают производство снарядов. Важную роль в этих усилиях сыграл Акт в поддержку производства боеприпасов (ASAP), принятый Европейским союзом в 2023 году, который предусматривает финансирование в размере 500 миллионов евро для достижения цели в два миллиона снарядов к 2025 году.

По мнению Брандтзега, одной из главных проблем остается долгосрочное планирование, поскольку "вся система закупок отдавала приоритет национальным закупкам" в эпоху "глубокого мира". Поэтому руководитель Nammo призвал к многолетним контрактам для обеспечения стабильного производства.

Также им было отмечено, что ведутся переговоры с армией США о создании второй базы для производства 155-мм боеприпасов в дополнение к уже существующему заводу в Аризоне.

Важно

Санкции не работают: в РФ попадает оборудование из Германии для производства боеприпасов, — СМИ

Ранее сообщалось, что компания "Украинская бронетехника" и Czechoslovak Group (CSG) заключили соглашение о совместном производстве 155-мм снарядов. В рамках сотрудничества CSG предоставит украинскому производителю необходимые ноу-хау и помощь для начала производства 155-мм боеприпасов непосредственно в Украине.