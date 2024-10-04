Украинская и чешская компании договорились о совместном производстве 155-мм снарядов

По информации компании, для начала производства она предоставит необходимые ноу-хау и помощь.

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Компания "Украинская бронетехника" и Czechoslovak Group (CSG) заключили соглашение о совместном производстве 155-мм снарядов. Оно стартует в 2025 году, сообщает CSG.

"Подписание соглашения о локализации производства танковых и артиллерийских боеприпасов производства CSG в Украине было обусловлено прежде всего тем, что мы понимаем, насколько важно для Украины производить военную технику на своей территории", — отметил коммерческий директор CSG Defence Ричард Кубена.

В рамках соглашения CSG предоставит украинскому производителю необходимые ноу-хау и помощь для начала производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов непосредственно в Украине. Согласно планам, в рамках сотрудничества CSG и "Украинская бронетехника" в 2025 году будет произведено 100 000 единиц боеприпасов, а в 2026 году годовой объем производства превысит 300 000 единиц.

Производство боеприпасов будет осуществляться в Чехии и Украине с целью увеличения и ускорения производства для украинской армии и снижения цены на артиллерийские снаряды. Оно будет охватывать несколько типов боеприпасов крупного калибра.

Напомним, в четверг, 3 октября, стало известно, что более трети из обещанных 500 000 единиц боеприпасов, которые будут поставлены в рамках чешской инициативы до конца 2024 года, уже находятся в Украине. По словам посла Украины в Праге Василия Зварича, это очень эффективный проект и помогает солдатам на поле боя.

Ранее Фокус писал, что, по информации Минобороны Чехии, страна решила приобрести два военно-транспортных самолета Embraer C-390 Millennium производства Бразилии. Кроме них, страна покупает и дополнительное оборудование: средства воздушного пожаротушения, модуль транспортировки пациентов и дозаправки в полете.