Контракт на 450 млн евро: Чехия покупает два транспортных самолета Embraer C-390 Millennium
Кроме самих самолетов, Чехия покупает и дополнительное оборудование: средства воздушного пожаротушения, модуль транспортировки пациентов и дозаправки в полете.
В Чехии решил приобрести два военно-транспортных самолета Embraer C-390 Millennium производства Бразилии. Об этом сообщило Министерство обороны страны.Важно
Ожидается, что контракт с производителем из Бразилии заключат в течение нескольких недель, а первый самолет появится в распоряжении чешских пилотов уже в следующем году.
"Армия Чешской Республики нуждается в усилении своих возможностей транспортировать тяжелые и объемные грузы на большие расстояния или вывозить людей из кризисных регионов в долгосрочной перспективе. Это полностью продемонстрировали эвакуации из Афганистана и Судана", — отметила министр Яна Черночева.
Кроме самих самолетов, Чехия покупает и дополнительное оборудование, чтобы в полной мере использовать возможности самолетов.
Среди прочего, средства воздушного пожаротушения, модуль транспортировки пациентов и дозаправки в полете. По контракту также закупят наземное оборудование, запасные части и проведут обучение персонала.
Общая стоимость соглашения — 11,3 млрд чешских крон (около 450 млн евро).
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