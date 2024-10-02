По прозвищу Gucci: 44-летняя история самолета KC-10 Extender завершена, его отправили на свалку

Пилоты армии США попрощались со своим топливозаправщиком KC-10, который впервые поднялся в небо в июле 1980 года.

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Утром 26 сентября в американских ВВС прошла церемония прощания с последним самолетом-топливозаправщиком McDonnell Douglas KC-10 Extender. Самолет с бортовым номером 79-1948 по прозвищу Gucci в последний раз взлетел в сопровождении двух F-15C 144-го истребительного авиакрыла нацгвардии ВС Калифорнии. Об этом сообщает Defense Post.

В ходе мероприятия на калифорнийской базе ВВС Трэвис отметили роль самолета в логистике персонала и оборудования для зарубежных миссий. Помимо тактических миссий, самолет также участвовал в гуманитарных и спасательных операциях.

Затем борт отправили на самолетную свалку — в 309-ю группу по техническому обслуживанию и восстановлению аэрокосмической техники в штате Аризона.

Военные тепло отзываются об этих самолетах, среди прочих и мастер-сержант в отставке Роберт Лайсен, который подчеркнул, что KC-10 был великолепен в обслуживании.

"Это был хороший самолет, плавный, надежный, который очень хорошо выполнял свои задачи", — отметил он.

McDonnell Douglas KC-10 Extender

KC-10 Extender осуществляет дозаправку траспортника C-5 Galaxy над Калифорнией в 1980-х годах

McDonnell Douglas KC-10 Extender выпускался с 1979 по 1987 год, на вооружение его приняли 43 года назад, в марте 1981 года. Последний 60-й самолет передали в пользование американской армии в ноябре 1988 года.

Эти машины участвовали в ряде американских операций. В частности, вместе с ЛС-135 обеспечивали выполнение операции "Каньон Эльдорадо" для F-111 и других самолетов, когда страны континентальной Европы отказали США в базировании и даже пролете в воздушном пространстве. Решение о списании самолетов приняли в 2023 году.

Напомним, что Вашингтон заказал для Украины авиабомбы GBU-39 дальностью до 110 км.

Также сообщалось, что в США и Евросоюзе обеспокоены российскими военными самолетами у своих границ.