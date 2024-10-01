Дилемма НАТО: США и ЕС серьезно беспокоят российские военные самолеты у их границ

Российские самолеты, которые летают у границ НАТО с обеих сторон земного шара, чтобы запугать Альянс, могут просчитаться и вызвать серьезные последствия.

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник обнародовало кадры, на которых видно, как российский Су-35 23 сентября пролетает рядом с американским истребителем F-16. Поведение российского пилота уже назвали опасным и непрофессиональным. Но НАТО беспокоится, что в своих попытках запугать, россияне могут ошибиться, а Альянс вынужден будет отреагировать с серьезными последствиями. Об этом пишет Newsweek.

Кадры из кабины экипажа и взлетно-посадочной полосы, обнародованные министерством обороны России 24 сентября, на которых утверждается, что стратегический бомбардировщик Ту-95МС летит вблизи западного побережья Аляски, были последним дерзким сообщением Москвы для НАТО.

Сентябрь 2024 года был напряженным для NORAD, командование которого сообщило о двух российских патрульных самолетах Ил-38 и двух российских самолетах морской разведки и противолодочной борьбы Ту-142 вблизи Аляски.

В НАТО боятся, что российские самолеты допустят ошибку с последствиями

Эти инциденты произошли в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), окружающей суверенное воздушное пространство США и Канады, куда самолеты нуждаются в разрешении, чтобы войти или потенциально столкнуться с перехватом.

Один эксперт сказал Newsweek, что цель Москвы с полетами состоит в том, чтобы держать блок "в боевой готовности, одновременно демонстрируя военный потенциал РФ".

Перехват российских военных самолетов Фото: НАТО

В NORAD заявили, что деятельность России "не рассматривается как угроза", а Москва подчеркнула, что ее полеты осуществляются над "нейтральными водами", но они происходят на фоне усиления напряженности после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

За тысячи миль и в 11 часовых поясах от США истребители НАТО Eurofighters, дислоцированные в Латвии, были подняты 20 и 21 сентября для сопровождения российских самолетов вблизи латвийской границы с Беларусью. Швеция и Финляндия, новые члены НАТО, также сообщили об отдельных нарушениях воздушного пространства российскими военными самолетами в последние месяцы.

Гордон "Скип" Дэвис, генерал-майор США в отставке, который был заместителем помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций, сказал, что нарушения воздушного пространства Россией выросли после аннексии Крыма Москвой в 2014 году и вторжением на Донбасс.

Но недавние инциденты могут быть связаны с просьбой Украины отменить ограничения на боеприпасы большой дальности для ударов по военным целям в глубине России и решениями стран Альянса продолжить или увеличить военную помощь Украине.

По словам Дэвиса, когда российские военные самолеты пролетают вблизи воздушного пространства НАТО, их транспондеры обычно выключены, то есть самолеты не передают коды транспондеров, которые идентифицируют их тип, положение и высоту.

Российский самолет над фрегатом Нидерландов Фото: Ministerie van Defensie

"Кроме того, они часто не подают планы полетов и не общаются с гражданскими авиадиспетчерами. Такое поведение увеличивает риск опасных инцидентов или просчетов в переполненном воздушном пространстве вблизи границ НАТО", — говорят в Центре анализа европейской политики (CEPA).

В период с 2013-го по 2021-й ежегодные перехваты обычно составляли от 290 до 350 случаев. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация обострилась в 2022 году: самолеты НАТО поднимались в воздух примерно 570 раз.

В 2023-м количество перехватов упало до уровня, который был до вторжения, и НАТО осуществила более 300 перехватов, преимущественно над Балтийским регионом.

По словам историка Сергея Радченко, эти инциденты были частью психологических операций со времен холодной войны, которые имели целью держать соперников в напряжении и заставить их включить сигнальную разведку и радары, "чтобы проверить готовность другой стороны".

"Непреднамеренная эскалация является опасным аспектом этих миссий, независимо от того, летают ли россияне своими самолетами вблизи американского воздушного пространства на Аляске или в Балтийском море", — сказал Радченко.

Сбитие коммерческого рейса корейских авиалиний 1 сентября 1983 года по пути из Нью-Йорка в Сеул произошло после усиления напряженности между США и Советским Союзом и Москвой.

"Хорошо то, что мы имеем более 70 лет практики. Есть некоторые правила взаимодействия, которые были разработаны, и мы должны надеяться, что эти правила соблюдаются", — сказал Радченко, профессор Школы передовых международных исследований Джона Хопкинса.

В сентябре NORAD заявило, что российские полеты в зону ПВО были регулярным явлением, и Дэвис отметил, что перехват является обычной частью миссии блока по контролю за воздухом, которую усилили с февраля 2022 года.

Россия и Китай провоцируют вместе

Однако совместный полет российских и китайских бомбардировщиков вблизи Аляски в июле побудил министра обороны США Ллойда Остина выразить обеспокоенность относительно военного сотрудничества между Пекином и Москвой, которое возросло с начала вторжения в Украину.

23 сентября российско-китайская флотилия вошла в Охотское море в западной части Тихого океана в рамках совместных военно-морских учений "Взаимодействие-2024".

Совместные учения КНР и РФ

Роберт Мерретт, вице-адмирал США в отставке и заместитель директора Института политики безопасности и права Сиракузского университета, сказал, что увеличение количества перехватов в международном воздушном пространстве и ПВО является частью передачи сигналов о чувствительности в зонах высокого интереса, особенно в отношении чрезмерных территориальных претензий.

Кроме Балтии, а также приграничных районов России и Аляски, перехваты происходили над Японским, Норвежским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями.

1 апреля 2001 года столкновение в воздухе между самолетом-разведчиком ВМС США EP-3E ARIES II и перехватчиком J-8 ВВС Китая вызвало международный инцидент. И теперь в США опасаются, что ситуация может повториться, только последствия могут быть более серьезными.

Напомним, Фокус писал о перехвате российских самолетов над Балтикой. Это далеко не первый случай, когда российские самолеты залетают в воздушное пространство ЕС и НАТО. Ранее в этом месяце Министерство обороны Латвии заявило, что российский беспилотник потерпел крушение в районе Резекне на востоке страны, пролетев через Беларусь. Латвия проинформировала НАТО об инциденте.