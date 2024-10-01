Дилема НАТО: США та ЄС серйозно непокоять російські військові літаки біля їх кордонів

Російські літаки, які літають біля кордонів НАТО з обох сторін земної кулі, щоб залякати альянс, можуть прорахуватись і викликати серйозні наслідки.

Related video

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у понеділок оприлюднило кадри, на яких видно, як російський Су-35 23 вересня пролітає поряд із американським винищувачем F-16. Поведінку російського пілота вже назвали небезпечною та непрофесійною. Але НАТО також непокоїться, що у своїх спробах залякати, росіяни можуть помилитись, а альянс змушений буде відреагувати із серйозними наслідками. Про це пише Newsweek.

Кадри з кабіни екіпажу та злітно-посадкової смуги, оприлюднені міністерством оборони Росії 24 вересня, на яких стверджується, що стратегічний бомбардувальник Ту-95МС летить поблизу західного узбережжя Аляски, були останнім зухвалим повідомленням Москви для НАТО.

Вересень 2024 року був напруженим для NORAD, командування якого повідомило про два російські патрульні літаки Іл-38 і два російські літаки морської розвідки та протичовнової боротьби Ту-142 поблизу Аляски.

У НАТО бояться, що російські літаки припустять помилку із наслідками

Ці інциденти сталися в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ), що оточує суверенний повітряний простір США та Канади, куди літаки потребують дозволу, щоб увійти або потенційно зіткнутися з перехопленням.

Один експерт сказав Newsweek, що мета Москви з польотами полягає в тому, щоб тримати НАТО "в бойовій готовності, одночасно демонструючи військовий потенціал РФ".

Перехоплення російських військових літаків Фото: НАТО

В NORAD заявили, що діяльність Росії "не розглядається як загроза", а Москва підкреслила, що її польоти здійснюються над "нейтральними водами", але вони відбуваються на тлі посилення напруженості після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За тисячі миль і в 11 часових поясах від США винищувачі НАТО Eurofighters, дислоковані в Латвії, були підняті 20 і 21 вересня для супроводу російських літаків поблизу латвійського кордону з Білоруссю. Швеція та Фінляндія, нові члени НАТО, також повідомили про окремі порушення повітряного простору російськими військовими літаками в останні місяці.

Гордон "Скіп" Девіс, генерал-майор США у відставці, який був заступником помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, сказав, що порушення повітряного простору Росією зросли після анексії Криму Москвою в 2014 році та вторгненням на Донбас.

Але нещодавні інциденти можуть бути пов’язані з проханням України скасувати обмеження на боєприпаси великої дальності для ударів по військових цілях у глибині Росії та рішеннями країн НАТО продовжити або збільшити військову допомогу Україні.

За словами Девіса, коли російські військові літаки пролітають поблизу повітряного простору НАТО, їхні транспондери зазвичай вимкнені, тобто літаки не передають коди транспондерів, які ідентифікують їхній тип, положення та висоту.

Російський літак над фрегатом Нідерландів Фото: Ministerie van Defensie

"Крім того, вони часто не подають плани польотів і не спілкуються з цивільними авіадиспетчерами. Така поведінка збільшує ризик небезпечних інцидентів або прорахунків у переповненому повітряному просторі поблизу кордонів НАТО", — кажуть у Центрі аналізу європейської політики (CEPA).

У період з 2013 по 2021 рік щорічні перехоплення зазвичай становили від 290 до 350 випадків. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація загострилася у 2022 році: літаки НАТО піднімались у повітря приблизно 570 разів.

У 2023 році кількість перехоплень впала до рівня, який був до вторгнення, і НАТО здійснила понад 300 перехоплень, переважно над Балтійським регіоном.

За словами історика Сергія Радченка, ці інциденти були частиною психологічних операцій з часів холодної війни, які мали на меті тримати суперників у напрузі та змусити їх увімкнути сигнальну розвідку та радари, "щоб перевірити готовність іншої сторони".

"Ненавмисна ескалація є небезпечним аспектом цих місій, незалежно від того, чи то росіяни літають своїми літаками поблизу американського повітряного простору на Алясці чи в Балтійському морі", — сказав Радченко.

Збиття комерційного рейсу корейських авіаліній 1 вересня 1983 року на шляху з Нью-Йорка до Сеула відбулося після посилення напруженості між США та Радянським Союзом і Москвою.

"Добре те, що ми маємо понад 70 років практики. Є деякі правила взаємодії, які були розроблені, і ми маємо сподіватися, що цих правил дотримуються", — сказав Радченко, професор Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса.

У вересні NORAD заявило, що російські польоти в зону ПВО були регулярним явищем, і Девіс зазначив, що перехоплення є звичайною частиною місії НАТО з контролю за повітрям, яку посилили з лютого 2022 року.

Росія та Китай провокують разом

Однак спільний політ російських і китайських бомбардувальників поблизу Аляски в липні спонукав міністра оборони США Ллойда Остіна висловити занепокоєння щодо військової співпраці між Пекіном і Москвою, яка зросла з початку вторгнення в Україну.

23 вересня російсько-китайська флотилія увійшла в Охотське море в західній частині Тихого океану в рамках спільних військово-морських навчань "Взаємодія-2024".

Спільні навчання КНР та РФ

Роберт Мерретт, віцеадмірал США у відставці та заступник директора Інституту політики безпеки та права Сіракузського університету, сказав, що збільшення кількості перехоплень у міжнародному повітряному просторі та ПВО є частиною передачі сигналів про чутливість у зонах високого інтересу, особливо щодо надмірних територіальних претензій.

Крім Балтії, а також прикордонних районів Росії та Аляски, перехоплення відбувалися над Японським, Норвезьким, Східно-Китайським і Південно-Китайським морями.

1 квітня 2001 року зіткнення в повітрі між літаком-розвідником ВМС США EP-3E ARIES II і перехоплювачем J-8 ВПС Китаю спричинило міжнародний інцидент. І тепер у США побоюються, що ситуація може повторитись, тільки наслідки можуть бути серйознішими.

Нагадаємо, Фокус писав про перехоплення російських літаків над Балтикою. Це далеко не перший випадок, коли російські літаки залітають у повітряний простір ЄС і НАТО. Раніше цього місяця міністерство оборони Латвії заявило, що російський безпілотник зазнав аварії в районі Резекне на сході країни, пролетівши через Білорусь. Латвія поінформувала НАТО про інцидент.