Шість російських літаків було перехоплено над Балтійським морем

Для їхнього супроводу були задіяні винищувачі. Російські літаки летіли без плану польоту і з вимкненими транспондерами.

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За останні два дні літаки НАТО перехопили шість російських літаків під час польотів над Балтійським морем. Про це пише Politico.

Російські літаки літали без плану польоту і з вимкненими транспондерами в період з п'ятниці по суботу. У заяві ВПС Латвії, опублікованій на X, йдеться про те, що були підняті в повітря німецькі винищувачі Eurofighter для попередження російських літаків та їхнього супроводу.

Повітряний простір Латвії не було порушено.

У суботу ВПС Німеччини окремо заявили, що виявили російські літаки, які летіли над Балтійським морем, і спрямували винищувачі Eurofighter для їхнього супроводу.

Повідомлення німецьких ВПС Фото: Скриншот

Це далеко не перший випадок, коли російські літаки залітають у повітряний простір ЄС і НАТО. Раніше цього місяця міністерство оборони Латвії заявило, що російський безпілотник зазнав аварії в районі Резекне на сході країни, пролетівши через Білорусь. Латвія поінформувала НАТО про інцидент.

За останні кілька місяців російські безпілотники також кілька разів вторгалися на територію Румунії, оскільки Москва продовжує атакувати сусідню Одеську область в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія зі своєї території глушить GPS у Фінляндії та країнах Балтії, які входять до НАТО.

Аналітики пояснили, що, наприклад, фінська влада повідомила про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS за останній тиждень і про те, що більшість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів відбувається з території Росії.