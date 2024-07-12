Росія зі своєї території глушить GPS та радари державам НАТО, — ISW

Аналітики також зазначили, що РФ з Калінінграда заглушила GPS літака, на борту якого перебував колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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Росія зі своєї території глушить GPS у Фінляндії та країнах Балтії, які входять до НАТО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 липня 2024 року.

"Очевидне глушіння GPS Росією, ймовірно, є частиною гібридної кампанії Росії, яка посилюється і безпосередньо спрямована проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що, наприклад, фінська влада повідомила про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS за останній тиждень і про те, що більшість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS та радарів відбувається з території Росії.

Один таких випадків відбувся в ніч з 10 на 11 липня, коли морський пілот повідомив, що під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів. Цей пілот опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

В ISW підкреслили, що посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи.

"Ймовірно, російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у цьому ж звіті аналітики ISW повідомили, що Кремль намагався вбити керівників європейських підприємств з виробництва зброї.

У звіті ISW за 10 липня 2024 року аналітики повідомили, що Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки.