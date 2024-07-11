Українські війська почали контратакувати та боротись за ініціативу на полі бою, — ISW

За даними аналітиків, українські захисники вже мають необхідний ресурс для проведення локальних контратак, але для більш серйозних зрушень на полі бою потрібна постійна військова підтримка Заходу.

Related video

Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 липня 2024 року.

"Українські сили вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні — підкреслюючи, що нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не є стабільним на невизначений час", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що з середини травня 2024 року українські війська провели тактично важливі та успішні локальні контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної — на кордоні Донецької та Луганської областей.

"Російські війська починають відчувати тиск українських контратак, що підкреслює, що лінія фронту не є такою статичною, як її оцінює Путін", — зазначили в ISW.

Водночас аналітики підкреслили, що здатність України проводити більш потужні та організовані контратаки залежить від постійної військової підтримки Заходу.

"Поточні звіти свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі нові заплановані бригади без отримання додаткової західної безпекової допомоги", — йдеться у звіті.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, що Росія в основному покладається на модернізацію техніки радянських часів для розширення військових можливостей, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі створюватиме окупантам проблеми з належною підтримкою російських операцій в Україні.

"Українські війська, які накопичили особовий склад і техніку, необхідну для проведення важливих з оперативної точки зору контрнаступальних операцій, можуть скористатися збоями, які спричиняють навіть тимчасові обмеження в російській техніці, для того, щоб оскаржити і перехопити ініціативу на полі бою", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, у звіті за 9 липня аналітики ISW повідомили, що в США викрили ботоферму російської ФСБ, яка поширювала фейки про війну в Україні.

У звіті за 8 липня аналітики ISW заявили, що Росія повинна була попередити українську сторону перед тим, як завдавати удару по лікарні "Охматдит".