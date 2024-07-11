Украинские войска начали контратаковать и бороться за инициативу на поле боя, — ISW

По данным аналитиков, украинские защитники уже имеют необходимый ресурс для проведения локальных контратак, но для более серьезных сдвигов на поле боя нужна постоянная военная поддержка Запада.

Related video

Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 июля 2024 года.

"Украинские силы уже пытаются бороться за инициативу на поле боя в ограниченных и локальных контратаках на тактическом уровне — подчеркивая, что нынешнее состояние позиционной войны вдоль линии фронта не является стабильным на неопределенное время", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что с середины мая 2024 года украинские войска провели тактически важные и успешные локальные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной — на границе Донецкой и Луганской областей.

"Российские войска начинают испытывать давление украинских контратак, что подчеркивает, что линия фронта не является такой статичной, как ее оценивает Путин", — отметили в ISW.

В то же время аналитики подчеркнули, что способность Украины проводить более мощные и организованные контратаки зависит от постоянной военной поддержки Запада.

"Текущие отчеты свидетельствуют о том, что Украина не сможет полностью оснастить все новые запланированные бригады без получения дополнительной западной помощи по безопасности", — говорится в отчете.

В американском Институте изучения войны объяснили, что Россия в основном полагается на модернизацию техники советских времен для расширения военных возможностей, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет создавать оккупантам проблемы с надлежащей поддержкой российских операций в Украине.

"Украинские войска, которые накопили личный состав и технику, необходимую для проведения важных с оперативной точки зрения контрнаступательных операций, могут воспользоваться сбоями, которые вызывают даже временные ограничения в российской технике, для того, чтобы оспорить и перехватить инициативу на поле боя", — отметили в ISW.

Напомним, в отчете за 9 июля аналитики ISW сообщили, что в США разоблачили ботоферму российской ФСБ, которая распространяла фейки о войне в Украине.

В отчете за 8 июля аналитики ISW заявили, что Россия должна была предупредить украинскую сторону перед тем, как наносить удар по больнице "Охматдет".