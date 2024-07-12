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Мир

Россия со своей территории глушит GPS и радары государствам НАТО, — ISW

Россия глушит GPS
Фото: Из открытых источников | Россия глушит GPS (иллюстративное фото)

Аналитики также отметили, что РФ из Калининграда заглушила GPS самолета, на борту которого находился бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Россия со своей территории глушит GPS в Финляндии и странах Балтии, которые входят в НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 июля 2024 года.

"Очевидное глушение GPS Россией, вероятно, является частью гибридной кампании России, которая усиливается и непосредственно направлена против стран НАТО, и которая, вероятно, имеет целью подорвать поддержку Украины и единства НАТО", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что, например, финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходит с территории России.

Один из таких случаев произошел в ночь с 10 на 11 июля, когда морской пилот сообщил, что во время управления другими судами вблизи Котки и Хамины на южном побережье Финляндии он испытал серьезные сбои в работе GPS и радаров. Этот пилот опубликовал видеозапись сбоев в работе своего радара и сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.

В ISW подчеркнули, что усиление сбоев в работе GPS и радаров в Финском заливе согласуются с сообщениями о российских помехах, которые затрагивают балтийские страны и другие регионы Европы.

"Вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, и заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии", — говорится в отчете.

Напомним, в этом же отчете аналитики ISW сообщили, что Кремль пытался убить руководителей европейских предприятий по производству оружия.

В отчете ISW за 10 июля 2024 года аналитики сообщили, что Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.