Финляндия объявила о предоставлении очередного пакета военной помощи для ВСУ

Стоимость нового пакета военной помощи составляет 159 млн евро. В целом же Финляндия уже оказала поддержку Вооруженным силам Украины на 2,2 млрд евро.

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Президент Финляндии Александр Стубб одобрил предложение правительства страны о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Об этом информирует Министерство обороны Финляндии.

В сообщение оборонного ведомства говорится, что это станет уже 24-й пакетом военной помощи для Киева. Его стоимость составит примерно 159 миллионов евро.

"Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против несправедливой российской агрессии. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на полноценное существование. Мы, финны, из собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос", — цитируют в ведомстве министра обороны Антти Хякканен.

Отмечается, что по оперативным причинам и для гарантии безопасной доставки помощи дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет.

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Впрочем, отмечается, что этот пакет помощи учел как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны.

Общая стоимость оборонных материалов, поставленных Хельсинки в Украину уже составляет 2,2 млрд евро.

Напомним, по информации финской разведки, большинство российских войск, включая личный состав и технику, которые ранее сосредотачивались на границе с Финляндией, были переброшены в Украину. В целом российское командование отвело от границы до 80% войск.